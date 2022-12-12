Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
Milyonlarca yurttaşı ilgilendiren soruların cevabı için gözler,Kabine Toplantısı'na çevrildi. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısının gündem maddeleri neler?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kabine Toplantısı, 12 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 15.00'te başlayacak.
KABİNE TOPLANTISININ GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Milyonlarca asgari ücretlinin beklediği zam oranı için çalışmalar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 14 Aralık'taki 2'nci toplantısı öncesinde son durum, Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek.
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde de takvim işliyor. En çok merak edilen konu, emeklilik için yaş şartının getirilip getirilmeyeceği. Düzenlemenin ay sonunda Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda bilgi verecek. Terörle mücadele, Kabine Toplantısı'nın bir diğer gündem başlığı.
Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik askeri operasyonlara ilişkin son durum değerlendirilecek.
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