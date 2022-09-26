Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AA
26 Eylül 2022 Pazartesi, 14:34
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 14.30'da başladı.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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