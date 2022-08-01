Kabine Toplantısı başladı: Masada 'kredi ve kart borçları' var

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:22

Kabine Toplantısı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 16.55 itibarıyla başladı.

Toplantının ana gündem maddesini kredi ve kart borçları oluşturacak. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu masaya yatırılacak.

3 FORMÜL ÖNE ÇIKIYOR

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen yurttaşları yakından ilgilendirirken, takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor: Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma.

SOSYAL KONUT

81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesi ile konut yapımı için hazine arazisi satışı da masaya yatırılacak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli yurttaşlar da yararlanacak.

Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evleneceklere de ayrı kota sağlanacak.

TERÖRLE MÜCADELE VE SALGIN HASTALIKLAR

Diğer yandan Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü Pençe harekatı ile Suriye'nin kuzeyine yönelik planlanan harekat da görüşülecek.

Ukrayna ve Rusya ile varılan tahıl koridorunda son durum, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim de ele alınacak. Son olarak, dünyada yayılan maymun çiçeği virüsü, koronavirüs pandemisi de görüşülecek konular arasında.

Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.