Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: KYK borçları gündemde
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'daki toplantı saat 14.30'da başladı. Kabine'de, KYK borçları ele alınacak.
Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 14.30'da başladı.
Toplantıda, KYK borçları konusunda faizlerin silinmesi, geri ödemeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırmaya gidilmesi ve yeni bir sabit oran belirlenmesi gibi seçenekleri tartışılacak.
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