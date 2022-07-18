Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: KYK borçları gündemde

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:37

Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 14.30'da başladı.

Toplantıda, KYK borçları konusunda faizlerin silinmesi, geri ödemeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırmaya gidilmesi ve yeni bir sabit oran belirlenmesi gibi seçenekleri tartışılacak.