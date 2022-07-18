Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: KYK borçları gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saray'daki toplantı saat 14.30'da başladı. Kabine'de, KYK borçları ele alınacak.

AA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:37
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: KYK borçları gündemde
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Kabine Toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 14.30'da başladı.

Toplantıda, KYK borçları konusunda faizlerin silinmesi, geri ödemeyi kolaylaştıracak şekilde yapılandırmaya gidilmesi ve yeni bir sabit oran belirlenmesi gibi seçenekleri tartışılacak.


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