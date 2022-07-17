Gözler kabine toplantısında: KYK borçlarına düzenleme seçenekleri masada

17 Temmuz 2022 Pazar, 10:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öğrencilerin KYK borçlarına yönelik “Faizleri ödemeyin” çağrısının ardından iktidar, bugüne dek sessiz kaldığı KYK borçlarında yeni bir düzenlemeye gidecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Kredi ve Yurtlar Kurumu ile borçlar üzerine yaptığı çalışma tamamlandı. Çalışmanın ayrıntılarını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Temmuz’da kabine toplantısı sonrası açıklayacak.

HANGİ SEÇENEKLER MASADA?

Öğrenim kredisi borcu olan binlerce kişi pazartesi günü kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamayı bekliyor. Faizin silinmesi, belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması veya yeni bir takvimlendirme yapılması seçenekler arasında.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da pazartesi gününü işaret ederek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Kasapoğlu, "Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir" ifadelerini kullandı.

5 MİLYONU AŞKIN GENÇ KYK BORÇLUSU

5 milyondan fazla gencin KYK borçlusu olduğu, bir kısmının da belirlenen sürece geri ödeme yapmadığı için icralık duruma geldiği belirtiliyor. Toplam borç ise 5,5 milyar lira olarak hesaplanıyor.