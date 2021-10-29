Cumhurbaşkanlığı makamına; Fuat Oktay vekalet edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın İtalya ve Birleşik Krallık'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tezkerede, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında İtalya ve Birleşik Krallık'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet edeceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan tezkerede "29-31 Ekim 2021 tarihlerinde İtalya Cumhuriyeti'ne, 1-2 Kasım 2021 tarihlerinde Birleşik Krallık'a ziyarette bulunacağımdan, dönüşüme kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınan 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecektir" denildi.
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