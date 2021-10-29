‘Siyasi cinayetler’de Kılıçdaroğlu’nun tavrı değişmiyor: Muhatap Erdoğan
“Siyasi cinayetler” soruşturmasında Erdoğan ikinci kez Kılıçdaroğlu’nun ifadesinin alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan ifade versin” talebini yineleyeceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sürdürdüğü “siyasi cinayetler” soruşturmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez yazılı başvuruda bulunarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadesinin alınmasını talep etti. CHP kaynakları, “olayın asıl muhatabının Erdoğan olduğunu” belirterek “Erdoğan’ın gerçekten ifade vermesi gerekliliği var. İfade vermediği sürece yeni bir adım atmayacağız” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi cinayetler kaygım var” açıklamasının ardından başlayan tartışma üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Avukatı aracılığıyla savcılığa dilekçe veren Erdoğan, “iddiada bulunanların bilgisine başvurulmasını” istemişti. İfade vermesi istenen Kılıçdaroğlu ise avukatı Celal Çelik aracılığıyla savcılığa verdiği dilekçede, “konuyla ilgili ifade vermesi gereken kişinin Erdoğan olduğunu” vurgulamıştı. Erdoğan, ikinci kez savcılığa başvurdu. Erdoğan’ın başvurusunda özetle, “Kılıçdaroğlu’nun iddialarının dayanağı olarak gösterilen Erdoğan’ın beyanlarının bağlamından koparıldığı” savunuldu. Başvuruda, bu konuşmaların “siyasi cinayet iddialarının dayanağı olarak göstermenin gerçekçi, sorumlu ve makul bir yaklaşım olmadığı” kaydedildi. Başvuruda, “ivedilikle Kılıçdaroğlu’nun bilgisine başvurulması” talep edildi. Erdoğan’ın savcılığa yaptığı ikinci başvuruyu Cumhuriyet’e değerlendiren CHP kaynakları, “Kendisinin absürt, dayanaksız gerekçelerle polemik yaratması bizim için anlamlı değil. İfade vermediği sürece yeni bir adım atmayacağız” bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun, “Erdoğan’ın ifade vermesi yönündeki talebini tekrarlayacağı” öğrenildi.
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