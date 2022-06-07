Cumhurbaşkanlığı seçimine bir yıl kala bireysel silahlanmadaki artış dikkat çekti

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

Bireysel silahlanma dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli sorunlardan biri. 2021 yılında 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yaşanması da bunun göstergelerinden. Jandarma Genel Komutanlığı’nın verilerine göre 2018 yılından bu yana silah bulundurma ruhsatı yüzde 100’ün üzerinde arttı. 2018’de 7 bin 630 olan silah bulundurma ruhsatı alan kişi sayısı, 2021 yılında 16 bin 569 oldu. 2018’de 3 bin 41 kişi taşıma ruhsatı alırken bu sayı 2021’de 9 bin 870’e çıktı. Yivli ve yivsiz tüfek ruhsatlarında da ciddi oranda artış var.

İNTERNETTEN SATIŞ

Bireysel silahlanmadaki artışın sebeplerinden biri de pompalı veya av tüfeklerin internetten bile satın alınabiliyor olması. Silahlanmadaki artışın nedenini ve yaratacağı tehlikeyi emekli Tuğgeneral Nejat Eslen ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun anlattı. Muhalefete yönelik tehditlere dikkat çeken Eslen, “Türkiye kritik bir süreçten geçmekte. Dolayısıyla Türkiye’de de kontrolsüz şekilde silahlanma ciddi bir güvenlik sorununa dönüşebilir” dedi. FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimini anımsatan Eslen şu değerlendirmeyi yaptı: “15 Temmuz gecesinden kayıp silahlar olduğu söyleniyor. Bu kritik seçim sürecinde bireylerin bu kadar kolay silahlanabilmesinin önüne mutlaka geçmek lazım. Çünkü beklenmedik olaylar olabilir. Türkiye’de bireysel silahlanma mutlaka kontrol altına alınmalı. Yasalarla gerekli önlemler konulmalı. Pompalı tüfek gibi av araçlarının internetten satılmaması gerekiyor. Hatta bütünüyle yasaklanmalı. Pompalı tüfeklerin otomatiklerden pek farkı yok. Seçim sürecinde uyanık ve tedbirli olmamız gerekir.”

TERÖR EYLEMİ RİSKİ

Eslen, “Türkiye’ye sığınmacılarla beraber kimlerin girdiğini bilmiyoruz. Bunların içerisinde mutlaka dış istihbarat örgütlerinin elamanları da terör örgütlerinin elemanları da vardır. Silahlanma da bu kadar kolay olduğuna göre onların eylemlerini kolaylaştırabilir. Gergin geçme potansiyeli olan seçim sürecinde dikkatli olunması gerekir” vurgusu yaptı.

"SANKİ AYAKKABI ALIYORLAR"

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun “Kadın cinayetlerinin yüzde 52’si ateşli silahlarla işlendiği için bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi gerektiğini söylüyoruz. Denetimin eksik olduğunu belirtiyoruz. İnternetten av tüfeği almak ayakkabı almak gibi kolay. Kapıya eve teslim şekilde av tüfeği satımı var ve çok ucuz rakamlara. Bu ürkütücü bir durum. İktidarın silahlanmayı önleme konusunda herhangi bir girişimi yok” dedi.