Fuat Uğur, Esad'la Erdoğan'ın aynı kareye gireceği tarihi açıkladı: 'Beşar Esad kazandı arkadaşlar'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la bir araya geleceği iddiasını iktidara yakın Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da tekrar etti.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, 15-16 Eylül'de Özbekistan'ın başkenti Semerkand'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini ileri sürmüştü.
AKP'nin Suriye politikasında yeni bir döneme geçileceği yorumlarının arkasından gelen bu iddiayı iktidara yakın bir kalem de tekrarladı. O isim, Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur oldu.
Uğur, Tv100’de Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu Taksim Meydanı programında konuya dair dikkat çeken bir açıklama yaptı.
“Beşar Esad kazandı arkadaşlar” diyen Fuat Uğur, canlı yayındaki konuşmasında “Bence Semerkant’ta Beşşar Esad ile (Cumhurbaşkanı Erdoğan) aynı karede fotoğraf verecektir” ifadelerini kullandı.
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