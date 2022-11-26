Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı elektrik alımı için ihale açtı ancak katılım olmadı
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 yılında tüketeceği 4 milyon 430 milyon kilovatsaat elektrik için ihaleye çıktı ancak AKP döneminde özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri ihaleye teklif dahi vermedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa ülkelerinin elektrik ve doğalgaz bulamadığını sık sık gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 yılı için elektrik alım ihalesine ise AKP döneminde özelleştirilen şirketler katılmadı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri 2023 yılında ihtiyacı olan elektriğin serbest piyasadan temini için 3 Ekim’de ihaleye çıkma kararı aldı. 8 Kasım’da Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü binasında yapılan ihaleye katılım olmayınca ihale iptal edildi. Kurum elektrik temini için yeniden ihaleye çıkmadı.
TÜKETİMİ YÜZDE 20 ARTACAK
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri içinde bulunduğumuz 2022 yılı için de ihaleye çıkmıştı. Bu yıl için kurumun tüketeceği elektrik 2 milyon kWh (kilovatsaat) olarak belirlenmişti. Kurumun 2023 yılında ise tüketeceği elektrik 2 milyon 400 bin kWh (kilovatsaat) olarak ihale dosyasında yer aldı. Yani bu yıla göre yüzde 20 daha fazla elektrik tüketecek. 2022 yılı için çıkılan ihaleyi Aycan Toptan Elektrik Ticaret Anonim şirketi 3 milyon 170 bin TL bedelle kazanmıştı.
YÜZDE 266 ZAM GELDİ
Küresel enerji krizi olarak nitelendirilen dönemde Avrupa’da pek çok kamu kurumu tasarruf tedbirleri alıyor. Artan enerji maliyetleri nedeniyle yılbaşında bazı binaların aydınlatılmasına bile kısıtlama getiren ülkelerin sayısı ise git gide artıyor. Türkiye’de de elektrik fiyatlarına bir yılda en düşük yüzde 136 en yüksek ise yüzde 266 zam geldi. 1 Eylül 2022 tarihinde yapılan yüzde 20’lik mesken, yüzde 30’luk işyeri ve yüzde 50’lik sanayi zamlarıyla birlikte 2022 yılında elektriğe yapılan toplam zam Eylül 2022 itibarıyla mesken düşük kademe için yüzde 136, mesken yüksek kademe için yüzde 184; işyeri düşük kademe için yüzde 174, işyeri yüksek kademe için yüzde 266 oldu. Kurumun tüketimi 2023’te birim olarak yüzde 20 artacak.
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?
- Adını duyan şaşırıyor: 'Türkiye'de adaşım yok'
- 'Daha dur bu iyi günleriniz...'
- Vicdansızlığın adı siyaset oldu!
- Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor...
- Soylu'ya sert sözlerle yüklendi
- İstiklal Caddesi için yeni karar
- Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen kişiyi 'ikna' etti
- O hastanenin şüpheli sicili
- Erdoğan'a yanıt verdi: Bak Recep Tayyip Bey!..