Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı elektrik alımı için ihale açtı ancak katılım olmadı

26 Kasım 2022 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa ülkelerinin elektrik ve doğalgaz bulamadığını sık sık gündeme getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023 yılı için elektrik alım ihalesine ise AKP döneminde özelleştirilen şirketler katılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri 2023 yılında ihtiyacı olan elektriğin serbest piyasadan temini için 3 Ekim’de ihaleye çıkma kararı aldı. 8 Kasım’da Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü binasında yapılan ihaleye katılım olmayınca ihale iptal edildi. Kurum elektrik temini için yeniden ihaleye çıkmadı.

TÜKETİMİ YÜZDE 20 ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yönetim Hizmetleri içinde bulunduğumuz 2022 yılı için de ihaleye çıkmıştı. Bu yıl için kurumun tüketeceği elektrik 2 milyon kWh (kilovatsaat) olarak belirlenmişti. Kurumun 2023 yılında ise tüketeceği elektrik 2 milyon 400 bin kWh (kilovatsaat) olarak ihale dosyasında yer aldı. Yani bu yıla göre yüzde 20 daha fazla elektrik tüketecek. 2022 yılı için çıkılan ihaleyi Aycan Toptan Elektrik Ticaret Anonim şirketi 3 milyon 170 bin TL bedelle kazanmıştı.

YÜZDE 266 ZAM GELDİ

Küresel enerji krizi olarak nitelendirilen dönemde Avrupa’da pek çok kamu kurumu tasarruf tedbirleri alıyor. Artan enerji maliyetleri nedeniyle yılbaşında bazı binaların aydınlatılmasına bile kısıtlama getiren ülkelerin sayısı ise git gide artıyor. Türkiye’de de elektrik fiyatlarına bir yılda en düşük yüzde 136 en yüksek ise yüzde 266 zam geldi. 1 Eylül 2022 tarihinde yapılan yüzde 20’lik mesken, yüzde 30’luk işyeri ve yüzde 50’lik sanayi zamlarıyla birlikte 2022 yılında elektriğe yapılan toplam zam Eylül 2022 itibarıyla mesken düşük kademe için yüzde 136, mesken yüksek kademe için yüzde 184; işyeri düşük kademe için yüzde 174, işyeri yüksek kademe için yüzde 266 oldu. Kurumun tüketimi 2023’te birim olarak yüzde 20 artacak.