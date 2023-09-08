Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tezkereye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bizim soyunma odamız Erdoğancı'
- Kredi kartı kullanımına sınırlama geliyor!
- Tek yumrukla canından oldu!
- 'Kripto Faruk'un cezası belli oldu
- Soylu'ya açılan davada karar çıktı!
- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ek yatırım paketi
- Yeni emeklilik sistemi geliyor
- İşte tablo tablo memur ve emekli maaşları
- Akşener'le ilgili çarpıcı iddia
- İktidardan emeklilik açıklaması