Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

AA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:33
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 10 Eylül'de sona erecek Hindistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.


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