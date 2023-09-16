Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yayınlanma: 16.09.2023 - 06:31

Güncelleme: 16.09.2023 - 06:32

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.