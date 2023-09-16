Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

AA
Yayınlanma: 16.09.2023 - 06:31
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'na, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.


Player Alanı
Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz

İlgili Haberler

Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan emeklilik açıklaması

Son dakika: Cevdet Yılmaz'dan emeklilik açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

En Çok Okunan Haberler