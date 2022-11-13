Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek.

AA
13 Kasım 2022 Pazar, 07:47
Cumhurbaşkanlığına Fuat Oktay vekalet edecek
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-16 Kasım'da Endonezya Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay vekalet edecek.


Recep Tayyip Erdoğan FUAT OKTAY vekalet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler