Cumhur'da 'AB' çatlağı... Erdoğan şart koşmuştu, Yeniden Refah Partili isimden dikkat çeken çıkış: 'Türkiye'nin önceliği olamaz'

Yayınlanma: 10.07.2023 - 15:38

Güncelleme: 10.07.2023 - 15:58

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği Litvanya’nın başkenti Vilnius'a hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIN..."

"Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın" diyen Erdoğan, "Biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

YRP'Lİ BEKİN: AB ÖNCELİK OLAMAZ

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ise "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz" dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Erdoğan'ın, Türkiye'nin, AB ile müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik açıklamalar yaptığını anımsattı.

AB ile ilişkilerde, tam üyelik yerine eşitler arası bir anlayışa dayanan ilişkileri, Türkiye'nin çıkarlarına daha uygun bulduklarını belirten Bekin, "AB, Türkiye'nin önceliği olamaz. Parti olarak üretim, istihdam ve ihracata yönelik yerli ve milli politikaların ve D-8 projesinin bir an önce hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik çıkar kaygılarıyla tek taraflı olarak AB'ye yaklaştırmak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sonuç vermeyecektir. Türkiye'nin geleceğini AB üzerine inşa etmek, zaman kaybından başka bir şey değildir" diye konuştu.

Memur ve emeklilere yapılan zamlara da değinen Bekin, en düşük emekli maaşının da en az asgari ücret düzeyine getirilmesini istedi.