Cumhuriyet adrese teslim kadroyu gündeme getirmişti: Kadro AKP'liye gitmiş

Yayınlanma: 17.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.11.2023 - 03:00

Her kurumda etkisini gösteren liyakatsizlik sorunu her gün gittikçe büyüyor. AKP iktidarının yandaşa verdiği ihalelerin yanı sıra bilim yuvası olması gereken üniversitelerdeki kadrolar da “tanıdık” isimlerle dolduruluyor.

Cumhuriyet’in sık sık gündeme getirdiği isme özel kadrolardan biri daha sonuçlandı. 7 Aralık Kilis Üniversitesi’nde açılan, Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı’na alınacak olan profesör için yalnızca “Ermeniler ve Ermeni terör örgütleri hakkında çalışmaları olmak” şartı arandı.

Şartların yalnızca bir kişiyi işaret eden spesifik özellikler taşıması ise akla adrese teslim kadro şüphesini getirdi. Bir adayı işaret edecek nitelikler taşıyan söz konusu ilan yayınlandıktan birkaç ay sonra alınacak kişiye ulaştı. Söz konusu ilana atanan kişinin AKP önceki dönem Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Halil Özşavlı olduğu ortaya çıktı.

TEZ ŞARTI ARANDI

Özşavlı’nın da “Urfa Ermeni olayları”, “Lübnan Ermenileri” konulu tez çalışmaları yapmış olması adrese teslim ilan şüphelerini doğruladı. Öte yandan okulun resmi internet sitesinde öğretim görevlilerin yer aldığı kısımda Özşavlı’nın isminin olmaması ise dikkat çekti.