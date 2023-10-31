Adrese teslim ilana ‘dur’ yok

Bingöl Üniversitesi rektörlüğü tarafından yayımlanan ilanda veteriner fakültesi klinik öncesi bilimleri bölümü veterinerlik parazitolojisi alanında alınacak olan doçent için, “Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı arandı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 31.10.2023 - 04:00
Adrese teslim ilana ‘dur’ yok
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İlanın devamında “veterinerlik parazitolojisi alanında doçent unvanı almış olup moleküler parazitoloji ve arı hastalıkları üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartları da sıralandı. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın tez merkezindeki tezler arasında “arı hastalıkları” konusunda tek bir çalışma yapılmış olması dikkat çekti. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan öğretim üyesi alım ilanında ise Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi bölüm başkanlığı için lisans derecesini “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yapmış olmak” şartı arandı.


Bingöl öğretim görevlisi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

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