Cumhuriyet gündeme getirmişti: Adrese teslim ilanda geri adım

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 'adrese teslim atama' ilanını geri çekti.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 03.11.2023 - 03:00
Cumhuriyet gündeme getirmişti: Adrese teslim ilanda geri adım
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“Adrese teslim atama”nın son örneği geçen pazartesi günü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin yayımladığı öğretim üyesi alım ilanında yaşandı. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı için lisans derecesini “Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yapmış olmak” şartı arandı.

Aranan şartların ise bölümle bir alakasının olmaması dikkat çekti. Cumhuriyet’in konuyu gündeme getirmesinin ardından dün ilanda geri adım atıldı. Başvuracak aday için aranan şartlar “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak” şeklinde değiştirildi.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi üniversite

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