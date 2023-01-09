Cumhuriyet, Ali Erbaş ile DİYK arasındaki gerilimin perde arkasına ulaştı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 02:00

Güncelleme: 09.01.2023 - 02:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) arasında süregelen gerilimin perde arkasına Cumhuriyet ulaştı. İddialara göre Erbaş, üç yıl önce DİYK’den “sigaranın haram olduğu” yönünde fetva verilmesini istedi ancak kurul bu isteği reddeti. Israrların işe yaramaması üzerine Erbaş ve ekibi, kurula yapılacak üye seçimde liste hazırladı. Yargıya da taşınan seçimden bir gün önce oy kullanacaklara, “Başkan bu ekiple çalışmak istiyor” denildi.

Erbaş ile DİYK arasında bir süredir yaşandığı bilinen gerginliğin perde arkasına Cumhuriyet ulaştı. İddialara göre, Erbaş ile kurul arasındaki gerginlik yaklaşık üç yıl önce, 2019’da, “sigara” nedeniyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sigaraya yönelik çıkışlarının olduğu süreçte Erbaş, fetva mercii olan kurula, “sigaranın haram olduğu” yönünde fetva verilmesi yönünde baskı yaptı. Ancak kurul bunu reddetti. Sigaranın “caiz olmadığı”na ilişkin bir fetvanın halihazırda bulunduğunu kaydederek “haram” şeklinde bir fetva veremeyeceklerini vurgulayan kurul, “Dini kaideler belli. Siyasi tartışmadan kurulu uzak tutun” tepkisini gösterdi.

Bunun üzerine Erbaş, sigaranın haram olduğunu duyurdu. Erdoğan da Ekim 2019’da Erbaş’ın açıklamasına atıf yaparak “Diyanet İşleri başkanımız da söyledi. ‘Haramdır’ dedi” ifadelerini kullandı. Kurula karşın Erbaş’ın “haram” çıkışı yapması ve kurulun buna karşı direnmesi, Erbaş ile kurulun arasını açtı.

(Ali Erbaş)



‘EL YAZINIZDAN BULURUZ’

Kurul ile Erbaş arasındaki ikinci çatışma da 15 Haziran 2020’deki kurula yeni üye seçiminde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, görev süresi biten 12 kişi için yapılan seçimde, Erbaş ve ekibi tarafından belirlenen bir liste çıkarıldı. Seçilmesi istenen isimlerin listesi iletilerek “Başkan bu ekiple çalışmak istiyor. Sizden üst düzey çaba bekliyor. Bu konu çok önemli” telkininde bulunuldu. Bazı başkanlık personeline ise “El yazınızdan tespit edilirsiniz” tehdidinde bulunulduğu belirtildi.

ÖNCEDEN DUYURULDU

Baskı yapılan isimlerin listesi ise Diyanet’e yakın bir internet sitesinde, seçimden iki gün önce paylaşıldı. Seçim sonucu 24 kişilik liste belirlendi, bunların 12’si atandı. 4 isim de ilahiyat fakültelerinden seçildi. Böylece kurula yeni 16 üye geldi. Bunların büyük çoğunluğu, seçimden iki gün önce paylaşılan isimlerden oluştu. Baskıyla oy veren personelin bazısı, seçimden sonra “Utanıyorum, keşke o baskıyı dinlemeseydim” derken, seçimdeki bu baskı yargıya taşındı. Yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.