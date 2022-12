Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yine 'kılıçla' hutbe okudu

30 Aralık 2022 Cuma, 16:50

Ayasofya'da 2022 yılının son cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Camide yoğunluk yaşanırken, minbere 'kılıçla' çıkan Erbaş, "Hayatın tekrarı yok" başlıklı hutbeyi verdi.

Yeni yıla ilişkin mesajlar veren Erbaş, hutbenin sonunda İngilizce olarak dünyaya seslendi.

"DÜNYA BİR İMTİHAN YURDUDUR VE HAYATIN TEKRARI YOKTUR"

Erbaş, "Hayat, akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salâyla biten ömür, önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar, ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir" dedi.

Erbaş, şöyle konuştu:

"Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz. Günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takvim yaprağıyla ömür sermayemiz tükenip gidiyor. Dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Cenab-ı Hak bizleri yapıp ettiklerimizden ve imkanımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden, can boğaza gelip dayanmadan, kendimizle yüzleşelim. Allah'ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım."

"ALLAH DÜNYAYI HEPİMİZ İÇİN YARATMIŞTIR"

Erbaş, sözlerine şöyle devam etti: