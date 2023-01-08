Ali Erbaş ile Din İşleri Yüksek Kurulu arasındaki kavga ‘küfre’ uzandı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2023 - 04:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın gerginlik yaşadığı bilinen DİYK’ye yönelik sosyal medya kısıtlaması ve kurulun kamuoyu paylaşımları için basın müşavirliğine bağlı kılınması talimatından bir süre sonra kurulun toplantısına katıldığı öğrenildi.

Erbaş’ın başkan yardımcıları ve genel müdürlerin de yer aldığı kalabalık bir ekiple kurulun üç ay önceki toplantısına katılarak “gövde gösterisi” yaptığı iddia edildi. Daha önce benzer bir uygulama olmaması nedeniyle şaşkınlıkla karşılanan kalabalık katılım toplantıda da gergin anlara neden oldu.

ERBAŞ’A TEPKİ

Erbaş gündem için sunum yapacak kurul başkanı DİYK Başkanı Abdurrahman Haçkalı’dan konuşmasını kısa tutmasını istedi. Ancak Haçkalı, Erbaş’ın uyarısını dikkate almayıp yaklaşık yarım saatlik konuşma gerçekleştirdi. Haçkalı’dan sonra Erbaş’la toplantıya gelen başkan yardımcıları ve genel müdürler de söz aldı. Dönemin Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Fatih Mehmet Karaca, toplantı salonundaki duvarlarda asılı “istişare”ye işaret eden ayetlerin yazılı olduğu tablolara dikkat çekerek “Ayetin gereği yapılsın, bizimle istişare edilsin” dedi. Bunun üzerine Haçkalı, kurul sekreterine dönerek “Bütçemiz nasıl?” diye sordu. “Paramız var” yanıtı alan Haçkalı, diğer birimlerin de istişare yapmadığını ima ederek “O zaman buradaki istişare ayetlerinden birer tane yaptırıp, her birime hediye edelim” dedi. Karaca sinirlenerek “Cevap verirsem ağzım bozulacak, küfür çıkabilir” derken araya giren Başkan Erbaş konuyu kapattı. Haçkalı ise Erbaş’a sert dille “yöneticilerin bir daha toplantıya katılamayacağını” ifade etti. Karaca, tartışmalı toplantıdan kısa bir süre sonra Brüksel Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği’ne atandı.