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Cumhuriyet belgesine ulaştı... Bakanlık, belediye CHP’ye geçince yangın aracını geri almış!

Cumhuriyet belgesine ulaştı... Bakanlık, belediye CHP’ye geçince yangın aracını geri almış!

25.07.2025 11:11:00
Güncellenme:
Can Uğur
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Cumhuriyet belgesine ulaştı... Bakanlık, belediye CHP’ye geçince yangın aracını geri almış!

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, önceki dönemde AKP yönetimindeki belediyeye Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arazöz, geçen aylarda geri alındı. Cumhuriyet, geri alma yazışmalarına ulaştı. Yangın sezonunun ortasında yapılan bu işlem dikkat çekti.

Orman yangınları yaz mevsiminin gelişiyle birlikte tekrar gündeme girerken 10 yurttaşımız yangına müdahale sırasında yaşamını yitirdi. Yaşanan orman yangınları yangına müdahale araçlarının yetersizliğini yeniden gösterdi. Ormanlık alanlarının yoğunluğuyla bilinen Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Orman Bakanlığı tarafından belediyeye tahsis edilen bir arazözün, geçen aylarda geri alındığı ortaya çıktı. Geri alma işlemine ilişkin belgeye Cumhuriyet ulaştı.

Aydın’ın Koçarlı ilçesi, önceki yerel seçimlerde AKP tarafından yönetilirken son yerel seçimlerde belediyeyi CHP kazandı. Belediye AKP’deyken Tarım ve Orman Bakanlığı, Koçarlı Belediyesi’ne yangınlara müdahale amacıyla bir arazöz tahsis etti. Belediyenin el değiştirmesinin ardından geçtiğimiz aylarda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı biriminden gönderilen yazıyla, arazözün belediyeden geri alınması istendi. Yazıda, aracın geçici tahsis kapsamında verildiği ve gerektiğinde geri çağrılabileceği ifade edildi.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgede, geri alımın gerekçesi "yangınlarla etkili ve verimli mücadele" olarak açıklanırken, kararın seçim sonrasında ve yangın sezonu öncesi alınması dikkat çekti.

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye genelinde çok sayıda orman yangını yaşanırken yerel yönetimlerin müdahale kapasitesi kamuoyunda yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, araç ve ekipman eksikliğinin yangınların büyümesine neden olabileceğini belirtiyor. Koçarlı’da yaşanan bu gelişme, yangınla mücadelede merkezi yönetimin yerel yönetimlerle olan ilişkisini ve araç tahsislerinde keyfi adımlar mı atılıyor sorusunu akıllara getirdi.

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