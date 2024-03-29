Cumhuriyet gündeme getirdi düzenleme yapıldı! 1 Nisan’da sınav koyan üniversiteler mazeret sınavı açtı

Cumhuriyet, bazı üniversitelerin vize sınavlarını seçimden bir gün sonrasına planlaması sebebiyle ikamet adresi şehir dışında bulunan üniversite öğrencilerinin oy kullanamayacağını gündeme getirmişti. Cumhuriyet'in YÖK kaynaklarına ulaşmasının ardından pek çok üniversite düzenleme yaptı.

İrem Karataş
Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:10
Cumhuriyet gündeme getirdi düzenleme yapıldı! 1 Nisan’da sınav koyan üniversiteler mazeret sınavı açtı
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerine iki gün kala üniversitelerin de vize sınav dönemleri başladı. Türkiye genelinde bazı vakıf ve devlet üniversiteleri, pazar günü yapılacak seçimin ertesi günü olan 1 Nisan tarihinde sınav programı açıkladı.

1 Nisan’da sınavı olması sebebiyle, ikâmet adresi üniversite okuduğu kentin dışında bulunan üniversite öğrencileri oy kullanamayacağını söyleyerek tepki gösterdi.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ!

Cumhuriyet konuyu gündeme taşıdı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kaynaklarına ulaştı. Cumhuriyet’e yanıt veren YÖK kaynakları, 1 Nisan tarihine sınav koyan üniversiteleri arayarak “tavsiye niteliğinde” düzenleme talep edeceğini bildirdi. 

Cumhuriyet’in YÖK’e ulaştığı 28 Mart günü akşamına dek pek çok üniversite 1 Nisan tarihindeki sınavlarını erteledi ya da katılamayacak öğrenciler için mazeret sınavı yapılacağını duyurdu. 

ÜNİVERSİTELER DÜZENLEME YAPTI!

İstanbul’da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi üniversitelerin bir kısmı 1 Nisan’da yapılan akademik çalışmaların tamamının çevrimiçi yürütüleceğini açıklarken bir kısmı da oy kullanma sebebiyle şehir dışında olacak öğrencilerin durumu belgelemesi halinde mazeret sınavına katılabileceğini belirtti. İstanbul Aydın Üniversitesi gibi bazı üniversiteler ise sınavları ileri bir tarihe erteledi. 


YÖK haberleri üniversiteli haberleri üniversite sınavı haberleri üniversite öğrencisi haberleri üniversite öğrencileri haberleri İstanbul Aydın Üniversitesi haberleri Kadir Has Üniversitesi haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber

Şarkıcı Kurtuluş Kuş’tan kötü haber
Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti... Peki ne yapmalı?

Otomatik ödeme talimatı verenler dikkat! Bankalar 'fatura'yı müşteriye kesti... Peki ne yapmalı?
Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor

Elazığ’da anaokulu öğrencilerinin yemeğini kız meslek liseliler hazırlıyor
Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’

Erdoğan’a sayı yeterli gelmiyor! Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
ABD’li yapışık ikizlerden Abby evlendi

ABD’li yapışık ikizlerden Abby evlendi
Rusya, Ermenistan'ı uyardı: Tehlikeli planlar için araç haline getiriliyor

Rusya, Ermenistan'ı uyardı: Tehlikeli planlar için araç haline getiriliyor
Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş transfer için komite kurdu!

Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş transfer için komite kurdu!