Cumhuriyet gündeme getirdi düzenleme yapıldı! 1 Nisan’da sınav koyan üniversiteler mazeret sınavı açtı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 17:10

Güncelleme: 29.03.2024 - 17:10

31 Mart yerel seçimlerine iki gün kala üniversitelerin de vize sınav dönemleri başladı. Türkiye genelinde bazı vakıf ve devlet üniversiteleri, pazar günü yapılacak seçimin ertesi günü olan 1 Nisan tarihinde sınav programı açıkladı.

1 Nisan’da sınavı olması sebebiyle, ikâmet adresi üniversite okuduğu kentin dışında bulunan üniversite öğrencileri oy kullanamayacağını söyleyerek tepki gösterdi.

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ!

Cumhuriyet konuyu gündeme taşıdı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kaynaklarına ulaştı. Cumhuriyet’e yanıt veren YÖK kaynakları, 1 Nisan tarihine sınav koyan üniversiteleri arayarak “tavsiye niteliğinde” düzenleme talep edeceğini bildirdi.

Cumhuriyet’in YÖK’e ulaştığı 28 Mart günü akşamına dek pek çok üniversite 1 Nisan tarihindeki sınavlarını erteledi ya da katılamayacak öğrenciler için mazeret sınavı yapılacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTELER DÜZENLEME YAPTI!

İstanbul’da bulunan Sabahattin Zaim Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi üniversitelerin bir kısmı 1 Nisan’da yapılan akademik çalışmaların tamamının çevrimiçi yürütüleceğini açıklarken bir kısmı da oy kullanma sebebiyle şehir dışında olacak öğrencilerin durumu belgelemesi halinde mazeret sınavına katılabileceğini belirtti. İstanbul Aydın Üniversitesi gibi bazı üniversiteler ise sınavları ileri bir tarihe erteledi.