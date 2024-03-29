Son Dakika... YÖK'ten 'denklik' kararı: 'İlk 400'e giren üniversitelerden mezun...'

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:07

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:12

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurtdışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin 15.03.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslarını belirleyerek yayınladı.

Belirlenen usul ve esaslara göre:

Sıralamalarda ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezunlara doğrudan denklik, YKS’ye girme zorunluğu olmayacak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecekler.