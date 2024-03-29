Üniversiteler programı hazırlarken sandığı unuttu, seçimin bir gün sonrasına sınav koydu: Öğrencilere oy engeli

Yayınlanma: 29.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.03.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yerel seçimler sebebiyle 1 Nisan’da okulların tatil edildiğini duyururken Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) bağlı bazı devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri seçimden bir gün sonra yani 1 Nisan tarihinde sınav yapılacağını duyurdu.

1 Nisan’da sınavı olan ve oy kullanacakları bölgeler, üniversite okuduğu kent dışında bulunan öğrenciler duruma tepki gösterdi. Özellikle seçimden sonraki gün erken saatlerde sınavları bulunan öğrencilerin günübirlik seyahat ederek oy kullanması ve üniversite kentlerine dönerek sınava katılması gerekiyor. İstanbul’da öğrencilerin büyük bir kısmı eğitim için İstanbul’a yerleştiğinden ikamet adresleri şehirdışındaki ailelerinin yanında kayıtlı.

Öğrencilerin büyük bir kısmının oy kullanmaları gereken adresler İstanbul’a en az 8-9 saat uzaklıkta bulunuyor.

“ART NİYET YOK”

Konuya dair Cumhuriyet’in ulaştığı YÖK kaynakları sınav programlarını üniversitelerin senatoda aldıkları kararla belirlediklerini aktardı. Ortada bir “art niyet” değil planlama hatası olabileceğini vurgulayan kaynaklar, üniversiteler ile iletişim kurarak “tavsiye niteliğinde” konuşacaklarını ve programlarda düzenleme yapılmasını talep edeceklerini bildirdi.

YÖK’ün 1 Nisan’a sınav koyan bazı üniversiteleri aramasının ardından, üniversiteler sınav programlarını revize etme ya da sınava katılamayacak öğrencilerin mazeretlerini kabul etme kararı aldı.

Ancak YÖK tüm üniversitelere yönelik resmi bir açıklama yapmadığından Türkiye genelinde pek çok üniversite 1 Nisan tarihinde planlanan sınav tarihlerini revize etmeyebilir.

“TAKVİM YENİLENMELİ”

Cumhuriyet’e konuşan eski Eğitim-Sen Başkanı Feray Aytekin, “Üniversitelerde sınav takviminin yerel seçim tarihi gözetilmeden planlanması gerekçesi ne olursa olsun plansızlığın, programsızlığın göstergesidir. Yaşayacakları olası mağduriyetler göz önünde bulundurulmalı ve 1 Nisan’da sınav uygulama kararından vazgeçilmeli, sınav takvimi yeniden düzenlenmelidir” dedi.