Cumhuriyet gündeme getirmişti: CHP’li Murat Bakan IŞİD’in terör eylemi hazırlığını Meclis gündemine taşıdı

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, IŞİD’in kalabalık bölgelerde terör saldırısı gerçekleştirebileceği uyarısını TBMM gündemine taşıdı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Bakanlığın sorumluluğu; neden bu noktaya gelindiğini, hangi kör alanların oluştuğunu ve nasıl kapatılacağını şeffaf biçimde açıklamaktır

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadığına dikkat çeken Bakan önergesinde; “IŞİD terörü, ‘yalnız kurt’ söylemine sığdırılamayacak kadar sistematik bir ağ mantığıyla çalışmakta; uyuyan hücreler, lojistik evleri, sahte kimlik/hat/ikamet zincirleri, dijital propaganda, uzaktan talimat ve ilham modeli ve finansman ağları üzerinden varlığını sürdürmektedir. Europol gibi kurumlar da terörün, özellikle çatışma bölgeleriyle irtibatlı ağlar üzerinden “uzaktan yönlendirme” ile canlı tutulduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan Türkiye’nin yıllardır yönetemediği düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ölçeği, terör örgütleri açısından yalnızca ‘insan kaynağı’ değil, çok daha tehlikelisi örtü, kanal ve lojistik işlevi görebilecek bir zemin yaratmaktadır. Ayrıca kamuoyuna yansıyan bazı dosyalarda “illegal mescit/medrese görünümlü, kapalı devre ve kayıt dışı dini eğitim–ikamet alanları” üzerinden radikalleşme iddiaları bulunmakta; bu alanların denetimi konusunda kamu vicdanını tatmin edecek bir açıklama yapılmamaktadır. Bu tablo karşısında Bakanlığın sorumluluğu; operasyon haberleriyle övünmek değil, neden bu noktaya gelindiğini, hangi kör alanların oluştuğunu ve nasıl kapatılacağını şeffaf biçimde açıklamaktır” ifadelerini kullandı.

YERLİKAYA’YA 14 IŞİD SORUSU!

CHP’li Bakan Ali Yerlikaya’ya sordu:

1- IŞİD terör örgütünün ülkemize yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla bağlantılı olarak 124 adrese yönelik gerçekleştirilen ve 115 kişinin gözaltına alındığı son operasyon dikkate alındığında; söz konusu yapılanma bu denli geniş bir boyuta ulaşana kadar Bakanlığınız neden önleyici tedbirleri devreye alamamıştır?

2- Bu soruşturma dosyasında tespit edilen hedef tipi (ibadethane, kalabalık alan, turistik alan vb.), eylem yöntemi (silahlı saldırı, intihar saldırısı, araçla saldırı vb.) ve organizasyon biçimi (yalnız kurt mu, hücre mi, ağ mı) nedir?

3- IŞİD’in Türkiye’deki yapılanmasına dair Bakanlığın resmî risk değerlendirmesinde; “uyuyan hücre”, lojistik/barınma evleri, sahte kimlik–ikamet–hat temini, keşif/yer seçimi, silah/lojistik temini gibi katmanlar ayrı ayrı tanımlanmış mıdır?

4- Son 3 yılda (2023–2025), yıl yıl olmak üzere, bu katmanlara yönelik kaç operasyon yapılmış, kaç gözaltı/tutuklama/adli kontrol uygulanmıştır?

5- Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı hatlarının IŞİD tarafından “örtü/kanal/lojistik” olarak kullanılması ihtimaline karşı: Son 3 yılda düzensiz göç kapsamında yakalananlar içinde IŞİD şüphesi/iltisakı nedeniyle ayrıca işlem yapılan kişi sayısı kaçtır?

6- Göç yönetimi ile terörle mücadele arasında ortak veri havuzu, ortak risk skorlaması ve biyometrik doğrulama sistemi var mıdır? Yoksa neden yoktur? Varsa kapsamı nedir?

7- Kamuoyuna yansıyan IŞİD-Horasan (ISIS-K/ISKP: “IŞİD-Horasan Vilayeti”) bağlantısı iddiaları bakımından: Türkiye’de son 3 yılda bu yapıya dönük kaç soruşturma/operasyon yapılmıştır?

8- Türkiye’nin hedef ülke olarak seçildiği veya Türkiye üzerinden Avrupa’ya dönük eylem planlaması yapıldığına ilişkin hangi somut tespitler vardır?

9- Europol ve benzeri raporlarda vurgulanan “uzaktan talimat ve ilham” modeli kapsamında: Türkiye’de dijital propaganda, kapalı gruplar ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen IŞİD örgütlenmesine karşı uzmanlaşmış birimler var mıdır?

10- Son 3 yılda (2023-2025) sosyal medyada IŞİD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen kanal/hesap kullanıcılarına yönelik kaç operasyon yapılmış, bu operasyonlar kapsamında kaç kişi gözaltına alınmıştır?

11- IŞİD’in finansman yöntemleri (küçük parçalı transfer, nakit taşıma, aracı ağlar, bağış/yardım görünümlü kanallar, kayıt dışı ekonomi) bakımından: Son 3 yılda kaç finansman soruşturması/operasyonu yapılmış, kaç şüpheliye işlem yapılmıştır? Dondurulan/elkoyulan varlık ve yakalanan nakit/kripto varlık tutarı nedir? “Bağış/yardım” görünümlü yapılanmalar üzerinden finansman tespiti yapılmış mıdır; yapıldıysa kaç yapı hakkında işlem yapılmıştır?

12- “Kapalı, denetimsiz, kayıt dışı dini eğitim, ikamet düzenleri”nin radikalleşme için zemin oluşturduğu iddiaları bağlamında; son 3 yılda “illegal mescit/medrese” benzeri yapılanma tespit edilen yer sayısı kaçtır; kaçı kapatılmış/mühürlenmiş; kaç dosya adli mercilere intikal ettirilmiştir?

13- IŞİD tehdidine karşı Emniyet, Jandarma, Göç İdaresi ve ilgili kurumlar arasında tek komuta/tek koordinasyon ve hesap verebilirlik bakımından: Kurumlar arası “yetki karmaşası” ve “kör alan” oluşmasını engelleyen bağlayıcı bir protokol var mıdır?

14- Son 3 yılda IŞİD soruşturmalarında ihmal/zaaf şüphesiyle kaç idari soruşturma açılmıştır?

CUMHURİYET GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Cumhuriyet'in ulaştığı Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında; olası IŞİD terör saldırısına karşı personel ve ilgili birimler uyarılmıştı.

Ankara ve İstanbul’a işaret edilen yazıda; halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı bildirilmişti.

Alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği aktarılmıştı.

115 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Noel ve yılbaşı etkinliklerinde IŞİD'in çağrısıyla saldırı hazırlığında olduğu belirtilen kişilere yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. Yapılan operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.