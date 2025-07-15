Cumhuriyet gündeme getirmişti... Gazeteciler 'LGS'yi sordu, Bakan Yusuf Tekin, 'CHP' dedi!

11 Temmuz'da sonuçları açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavına başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin 963 bin 142'si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bu son 8 yılın rekoru. Geçtiğimiz yıl 352 öğrenci tam puan almıştı.

SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI DOLAŞIMA SOKULMUŞTU

Sınavın zor olmasına rağmen tam puan alan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde yüz oranında artması akıllara Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı LGS skandallarını getirdi.

Cumhuriyet'in 24 Haziran'da duyurduğu haberde, LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.

Bakan Tekin, Türkiye genelinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği ‘Özel Çocuklar Sergisi’ne katıldı.

"Bir gazetecinin 11 Temmuz’da açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre 719 öğrencinin tam puan almasının ardından ortaya çıkan şaibe iddialarını sorması üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "MEB, bütün işlerini kamuoyunda kendi siyasal çıkarlarını önceleyerek, eleştiri, dedikodu ve iftira yapanlardan bağımsız bir şekilde iş ve işlemlerini yürütüyor. LGS dahil olmak üzere bütün sınavlarımız bu perspektifle yürütülüyor. Bizler hukuk devleti ilkesine, çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin emeklerine saygı ilkesine azami saygı duymaya özen gösteriyoruz. Buna engel olacak her türlü şeyi de engellemeye çalışıyoruz. Çocuklarımız 1 yıllık bir hazırlık süreninin sonunda sınava girdiler. Sınavın yapıldığı gün, sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. ‘İlk söylenen, sınavın soruları sızdırıldı, medyada var’ dediler. 10.45’te biten bir sınavın sorularının 11.57’de sosyal medyada paylaşılmış olması sınavın güvenliği sekte uğratıyor demesi için akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.

GAZETECİLER LGS'Yİ SORDU, BAKAN TEKİN, "CHP" DEDİ

Sınav güvenliği sıkıntısı ve ihmalin olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla müfettişlerin anında incelme yaptığını belirten Tekin, "Gerizekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar. ‘LGS’den pis kokular geliyor’ diyorlar, ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasından çıksın çünkü eğer pis koku varsa CHP’li belediyelerin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyor. CHP’nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Objektif bakmaya çalışsınlar" cevabını verdi.

Diyarbakır’da LGS’ye giren 300 öğrencinin tam puan aldığı iddialarına da değinen Bakan Tekin, "Bunları nereden çıkartıyorsunuz? Muhalefet bir sürü eleştiri yaptı, hiçbirisiyle ilgili bu kadar sert ifadeler kullanmadık. Henüz ortaokuldan mezun olan çocukların zihinlerini bulandırmanın bir anlamı yok. Bu çocukların ruh haliyle oynamanın bir anlamı yok. Kendi siyasi çıkarlarınız için kendi siyasi hatalarınızı, defolarınızı, günahlarınızı ve suçlarınızı örtmek için böyle laflar etmenize gerek yok. Özellikle CHP cenahından yapılan açıklamalar içinde bulundukları pis ve tartışmalı ortamlardan, baklava kutularının şaibesinden kurtulmak için manipülasyonla tartışmayı başka bir yere kaydıracaklardı. Saygı duyuyorum bunu da yapabilirsiniz ama bunu çocuklar üzerinden yapmayın" değerlendirmesinde bulundu.