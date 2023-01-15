Cumhuriyet gündeme getirmişti: HKP, sahte ilaç skandalını yargıya taşıdı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:25

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:25

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, SGK tarafından kanser hastaları için yurtdışından getirilen ICLUSIG adlı ilacın sahte olduğunu belgelemiş ve konu Türkiye gündemine taşınmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları Ağırel’in gündeme getirdiği sahte ilaç skandalını yargıya taşıdı.

ÇOK SAYIDA İSME SUÇ DUYURUSU

HKP avukatları; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Eski AKP Tokat Milletvekili Şükrü Ayalan, Eski Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Kürşad Arat ve SGK yetkileri, Türkiye Eczacılar Birliği yetkilileri, İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi yetkilileri, müfettişleri ile İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı Analiz ve Kontrol Laboratuarı uzman bilirkişileri, Kuzey Pharma sahibi ve yetkilileri, Elıte Ecza Deposu sahibi ve yetkilileri, Tekiner Ecza Deposu sahibi ve yetkilileri, Rad Ecza Deposu sahibi ve yetkilileri, Sanera İlaç sahibi ve yetkilileri, Sba Pharma sahibi ve yetkilileri, Kazakistan’da bulunan “KAZUNIONPHARM COM LTD” adlı firma sahibi ve yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

AĞIR SUÇLAMALAR

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimlerin, “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti”, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma suçu”, “görevi kötüye kullanma”, “nüfuz ticareti”, “bilerek ve isteyerek kamu zararına sebep olmak”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılığa neden olmak” ve “rüşvet” suçlarını işledikleri öne sürüldü.

AĞIREL’İN YAZILARI SAVCININ ÖNÜNE KONULDU

Dilekçede Ağırel’in, “Sahte kanser ilacı, sahte raporlar ve sis bulutları”, “11 milyon Avro alan AKP’li vekil”, “İlaç skandalında son perde”, “Hastalar kaçak ilaç alıyor” ve “Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş” başlıklı yazılarına yer verildi. Öte yandan HKP avukatları dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma ve akabinde kamu davası açılmasını talep etti.

(Pınar Akbina)

“KAMUNUN YARARINI, HALKIN SAĞLIĞINI KORUMAYA DEVAM EDEĞİZ”

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK Üyesi Av. Pınar Akbina, özetle şunları kaydetti:

“Saygıdeğer halkımız; Ülkemiz ne yazık ki son günlerde özellikle de kanser hastalarını ilgilendiren, sahte ilaç iddialarıyla çalkalanıyor. Cesur ve onurlu gazeteci Murat Ağırel’in haberleştirerek Cumhuriyet gazetesinde günlerdir yazdığı yazılarda; yurttaşlarına ilaç temin etmekle görevli kurumlar eliyle yurt dışından ithal edilen sahte ilaçlarla kamu kurumlarının nasıl zarara uğratıldığı, sahte raporlarla olayların üzerinin nasıl kapatılmaya çalışıldığı ve AKP’giller’e yakın kişi ve kurumların, kamu kurumlarının zarara uğratılması sureti ile nasıl milyonlarca Euro menfaat elde ettiği, kanser hastası yurttaşlarımızın nasıl kandırıldığı, maddi ve manevi olarak nasıl sömürüldüğü belgeleriyle ortadadır.

Özellikle ülkede ilaç tedarikinin tekeli niteliğinde olan kamu kurumları ne yazık ki organize şekilde çalışan bir ilaç şebekesinin eylemlerine ortak olmuş ve bu kurumlar ne yazık ki gerekli incelemeyi yapmamış ve yetkililer hakkında gerekli soruşturmalar yapılmamıştır.

Bu nedenle HKP olarak, tepeden tırnağa suça batmış AKP’giller’in tüm sorumluları hakkında ve tüm bu ilaç şirketleriyle ilgili bugün bir suç duyurusu yaptık. HKP olarak kamunun yararını, halkın sağlığını her zaman korumaya devam edeceğiz.”