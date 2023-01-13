HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'ye 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası: İmamoğlu davasını hatırlattı...

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:27

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:28

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe, 11 Aralık 2020 tarihinde “Vatan Satıcı, Yezid Dincisi ve Amerikan Piyonu” başlıklı yazı kaleme almıştı. Efe’nin yazısından rahatsız olan bir yurttaş Efe’yi CİMER’e şikâyet etti.

Efe hakkında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçe gösterilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve akabinde dava açıldı.

HKP lideri Efe’ye “Cumhurbaşkanına hakaret” ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün İstanbul Anadolu Adliye Sarayı 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya katılan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’yi avukatları Azime Ayça Okur, Pınar Akbina, Fettah Ayhan Erkan, Ali Serdar Çıngı, Tacettin Çolak, Sait Kıran, Halil Ağırgöl ve Doğan Zafer Çıngı savundu. Erdoğan’ı ise avukatı Gökhan Arslanoğlu temsil etti.

İMAMOĞLU DAVASI’NI HATIRLATTI

Duruşmada hakim Efe’ye “Esasa ilişkin savunmanızı yapın, savunmanızın dışına çıkmayın” dedi.

HKP lideri Efe hakime, “Ben esastayım, siz zaten en üst sınırdan ceza vereceksiniz. Ben de söyleyeceklerimi söyleyeceğim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davasında gördük bu adliyede hakim arkadaşınıza talimat verildi ve sürüldü. Size de emir verildi biliyorum” diye konuştu.

Efe savunmanın devamında ise “Siz Tayyipgiller faşist din devletinin savcı ve hakimlersiniz” dedi.

Savunmaların ardından kararı açıklayan mahkeme HKP lideri Efe’ye ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıl 9 ay 26 gün hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmanın ardından HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak ve HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, İstanbul Anadolu Adliye Sarayı önünde açıklama yaptı.

“BİZİ HİÇ KİMSE YILDIRAMAZ”

HKP lideri Efe, özetle şunları kaydetti:

“Bizi hiç kimse yıldıramaz, korkutamaz. Biz asla haklı davamızdan vazgeçmeyiz. AKP’giller ve onun müttefiki Devlet Bahçeli eninde sonunda buralara gelecekler. İşledikleri binbir suçtan dolayı bağımsız yargıyla karşılaşacaklar. Bundan kaçışları olmayacak. Tıpkı FETÖ’nün avanesi gibi bunlar da kaçacak delik arayacaklar.”

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’ye daha önce de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 9 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası verilmişti.