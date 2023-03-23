Cumhuriyet gündeme getirmişti: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken beğeni

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun "Kılıçdaroğlu’na karşı ‘Yalı Partisi’" başlıklı yazısını beğendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 19:18
Cumhuriyet gündeme getirmişti: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken beğeni
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Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski özel kalem müdürünün evinde iki ay önce düzenlenen toplantının ayrıntılarını anlattığı yazı gündem oldu. 

KILIÇDAROĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ

Terkoğlu, yazısında "Yalıdaki masa, 'Erdoğan kazansın' istiyordu. Kılıçdaroğlu’nun '418 milyar doları alacağım' sözleri tüylerini ürpertiyordu" ifadelerini kullanırken; Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir beğeni geldi. 

Kılıçdaroğlu, Terkoğlu'nun söz konusu yazısını paylaştığı gönderiyi beğendi. 


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