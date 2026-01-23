Cumhuriyet gündeme getirmişti... Silivri'deki duruşma salonu inşasından yeni görüntüler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddiasıyla yaklaşık 8 ayda hazırlanan 3 bin 739 sayfalık iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Silivri’de "yeni duruşma salonu" hareketliliği başlamıştı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içinde yeni bir salon yapılacağının bilgisine ilk Cumhuriyet ulaşmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile yapılan değerlendirmeler sonrası TOKİ tarafından yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanlı kompleks inşasına geçen aylarda başlandı.

İNŞAAT İŞTE BÖYLE DEVAM EDİYOR

Son olarak, Silivri'de devam eden inşaatın görüntülerine ulaşıldı.

Zemine dökülen beton temelin yanı sıra; geniş bir alana çelik konstrüksiyon bir yapının taşıyıcı iskeletinin inşa edildiği görülüyor.

Öte yandan kolonları birbirine bağlayan yatay çelik kirişler monte edilmiş; yapı, uzunlamasına ilerleyen bir endüstriyel bina/tesis iskeleti görünümünde.

Vinçler ve platformlar kullanılarak üst kotlarda montaj çalışmaları sürüyor; bu da taşıyıcı çerçevenin henüz tamamlanma aşamasında olduğunu gösteriyor.

Henüz duvar, çatı kaplaması ve cephe panelleri yapılmamış görünüyor.

EN BÜYÜK YARGILAMA ALANI OLACAK

3 bin 240 metrekare büyüklüğündeki tek parça salon, 2 bin 295 kişi kapasiteye sahip olacak ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük yargılama alanı olacak.

Salon; 555’i sanık, 1.268’i avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek şekilde tasarlandı. Güvenlik planlaması kapsamında duruşmalarda 509 jandarma görevlisi, sanıklar yeraltı tünelleriyle temassız biçimde salona aktarılacak.

Komplekste ayrı yemekhaneler, geniş çalışma alanları ve dijital erişim altyapısı bulunacak.