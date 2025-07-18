Cumhuriyet gündeme taşımıştı: CHP'den LGS için suç duyurusu!

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması, ve çok sayıda öğrencinin "tam puan alması" tartışılmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey bir bürokrat görevden alındı.

Yaklaşık 5 yıldır Bakanlık’ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği iddiaların ardından CHP'den de yeni bir adım geldi.

CHP, LGS için suç duyurusunda bulundu.

CHP'Lİ ÖZÇAĞDAŞ'DAN BAKAN TEKİN'E SORULAR

CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

"BAKAN TEKİN'İN HAYAL DÜNYASINA BAKARSANIZ ORTADA HİÇBİR SORUN YOK"

Özçağdaş, adliye önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yıl 963 bin çocuğumuz aylarca çalışarak LGS'ye girdi. Sınav devam ederken; WhatsApp gruplarında sınavın kitapçığı dolaşmaya başladı. Bu sorun dile getirdiğimizde, Sayın Bakan, LGS kitapçığı ile iddialarımızın doğru olduğunu ancak sınav bittikten sonra olduğu için sorun teşkil etmeyeceğini söylemişti. Ancak bu 2 oturumlu bir tek sınav.

Bu işin Sayın Bakan tarafından birinci bölümü. Maddi gerçeklik; sınav soruları, daha sınav bitmeden insanların eline geçti. Sadece tek bir yerde olmadığı anlaşıldı. Bursa, Adana... Ortada net bir gerçeklik var.

Sayın Bakan diyor ki arada 72 dakika var. Bakan'a soruyorum; arada 72 dakika var ama bu sorular nereden yayıldı, kimlere gönderildi? Ve dün 29 kişiye soruşturma, 1 kişinin görevden alınması... Ama Bakan Tekin'in hayal dünyasına bakarsanız ortada hiçbir sorun yok."

"İÇİ KÖTÜLÜKLERLE DOLU BAKAN!"

Özçağdaş "Yusuf Tekin, içi kötülüklerle dolu bir Bakan. Cevap vermek yerine, hakaret etmeyi seçiyor. Peki şunu soralım; Burada CHP'li vekiller olarak varız. Yusuf Tekin, diyelim ki biz sahtekarız, diyelim ki tüm CHP'li belediyeler yolsuz. Sen yine de böyle cevap veremeyeceksin. Sen, kendi sorumluluğun olan alanla ilgili cevap vereceksin. Kendi yaptıklarını, başka konular üzerinden temize çıkaramazsın!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Bu son 8 yılın rekoru olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz yıl 352 öğrenci tam puan almıştı.

Sınavın zor olmasına rağmen tam puan alan öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde yüz oranında artması akıllara Cumhuriyet’in ortaya çıkardığı LGS skandallarını getirmişti.

Cumhuriyet'in 24 Haziran'da duyurduğu haberde, LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu ortaya çıkmıştı.