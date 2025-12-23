Cumhuriyet'in çizgisi bellidir

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.12.2025
Cumhuriyet gazetesinin yüz yılı aşan çizgisi açık seçik bellidir: Gazetemiz; ne hükümet ne de parti gazetesidir. Kuruluş amacı; Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet ve demokrasiyi savunmak, ilerletmektir.

Gazetemizin siciline, geçmişine ve bugününe bakıldığında; bu çizgisinden ayrılmadığı, dirençle ve özenle ilkelerini savunduğu için demokrasi ve Cumhuriyete düşman, 1923 Devrimi’ni karşısına almış güçler tarafından büyük baskılara uğradığı, çalışanlarının cezaevlerine atıldığı, yazarlarının şehit edildiği, yayın özgürlüğünün kısıtlandığı ya da yasaklandığı görülür.

Çerçevesi kesin ilkelerle belirlenmiş, bağımsız yayın politikası gereği gazetemiz, her gün nesnel habercilik, serbest yorumlarla okurların karşısına çıkmaktadır.

Günlük siyasi, ekonomik, dış politik gelişmeleri de aynı doğrultuda sayfalarında işlemekte, adını Atatürk’ten ve 1923 Devrimi’nden alan bir yayın organı olarak doğru bildiği bakış açısını kamuoyuna duyurmaktadır. Bu bakış açısı da ulusal birliğin, laik demokratik Cumhuriyetin temel ölçütlerinin öncelenmesini öngörür.

Bağımlı, yandaş çevrelerin; gazetemiz Cumhuriyet’i günlük iktidar çekişmeleri, parti tartışmaları içinde bir araç gibi algılatma çabaları, dahası onun sicilini karalama girişimleri boşuna çabadır. Cumhuriyet’e yönelen saldırılar geçmişte olduğu gibi bugün de sonuçsuz kalacaktır.

