CHP’li Barut, gazetemizin dayanışma kampanyasını Meclis gündemine taşıdı: ‘Cumhuriyet Gazetesi sadece bir gazete değil ülkemizin vicdanıdır’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis’te yaptığı konuşmada gazetemiz Cumhuriyet’i yaşatmak için yapılan dayanışma kampanyasına destek verdi. Genel Kurul’da söz alan Barut, “Adını Ulu Önderimiz Atatürk'ün koyduğu, basınımızın onuru ve ülkemizin gururu Cumhuriyet Gazetesi tam 101 yıldır başı dik, dürüst, ilkeli, halktan ve Cumhuriyetten yana yayıncılık yapıyor” dedi.

'DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Barut, “Bu süreçte hayli zorlanıyor. Gücünü okurlardan ve halkımızdan alan Cumhuriyet ile dayanışmayı büyütmek ise hepimizin görev ve sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Okurları öncülüğünde başlatılan Cumhuriyet ile dayanışma kampanyasını desteklediklerini söyleyen Barut, “Çünkü Cumhuriyet Gazetesi sadece bir gazete değil ülkemizin vicdanıdır. Demokrasiye, laikliğe, hukuka ve kadın erkek eşit yurttaşlığa sahip çıkan limandır” ifadelerini kullandı.

'SİZ DE OMUZ VERİN'

Barut, “Bugün gazetemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorluklar ve baskılar karşısında Cumhuriyet’e demokrasiye sahip çıkmak ödevdir. Halkın haber alma hakkı ve demokrasimiz için siz de Cumhuriyet Gazetesi’ne omuz verin” diye konuştu.