Cumhuriyet 'kapı kıran müdürü' gündeme taşımıştı... Kadınlar Bursa'da 'laiklik' için sokağa indi: 'Karanlığa meydan okuyoruz'

Yayınlanma: 29.09.2024 - 18:15

Güncelleme: 29.09.2024 - 18:15

SOL Feminist Hareket bugün, geçtiğimiz günlerde önce öğrencilere "Okulda başı açık kız öğrenci istemiyorum" diyen geçtiğimiz günlerde de kadın müdür yardımcısının odasının kapısını kıran Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokul Müdürü olayının yaşandığı Bursa’da laiklik eylemi gerçekleştirdi.

Açıklama SOL Feminist Hareket adına Buket Avcı Güler tarafından yapıldı.

Güler, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada yükselen mücadele 22 yıllık karanlığın karşısında direnen kadınların sesi, mücadelesidir. Bugün burada yükselen mücadele karanlığa meydan okuyanların laiklikten ve kazanımlarından vazgeçmeyenlerin mücadelesidir.

Daha birkaç hafta önce kadın öğretmenin kapısını tekmeleyenlere, öğrencilere 'başı açık diyen öğrenci istemiyorum' karanlığa, laiklik, laik, bilimsel, karma eğitim düşmanlarına karşı buradayız biz. Mezuniyet töreninde etek boyu kriteri koyanlara, başı açık öğrencileri hedef alanlara karşı buradayız. Yoksulluğa mahkum edilmiş kadınlar için, taşımalı eğitim kaldırıldığı için okula gidemeyen çocuklar için, daha 4 yaşında sıbyan mekteplerine,4-6 yaş Kuran kurslarına mahkum edilip cemaat-tarikat düzeninin ortasına terkedilen çocuklar için buradayız biz. Bursa'da da ülkenin dört bir yanında olduğu gibi mantar gibi türeyen cemaat tarikat yuvalarına karşıdır mücadelemiz. Daha 2 hafta önce Altınşehir Mahallesi'nden yükselen ses bizim sesimizdir. İstanbul Sözleşmesi bizimdir diye haykıranlarız biz! Bu sokaklar tanır bizi ve mücadelemizi.

Her gün ev içi emeği yok sayılanlar için, fabrikalarda emek veren, emekli olsa da geçinemediği için çalışmak zorunda kalan, ama emeğinin karşılığını asla alamayan emekçi kadınlar için buradayız biz! Direnen Barutçu işçileri için, Eker Süt İşçileri için, Fernas işçileri için, Polonez işçileri için buradayız biz! Aylardır taban maaş hakkı için direnen özel sektör öğretmenleri için buradayız! Narin için, HKG için, Aladağ için, kadın cinayetlerinde katledilen kız kardeşlerimiz için buradayız. Yarattığınız düzene hodri meydan diyoruz! Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek, hiçbir çocuk yalnız büyümeyecek. Laikliği, laik, bilimsel, kamusal eğitimi, karma eğitimi, emeğimizin hakkını, eşit işe eşit ücreti mutlaka kazanacağız.”

Eylemde Polonez işçileri adına Sırma İlhan ve Ayla Erdal da konuşma yaptı:

“Siz kadınlarla aynı yolda yürümekten çok mutluyuz. Biz sadece sendikaya üye olduğumuz için işten atıldık. Sadece hakkımızı istedik. Her koşulda 73 gündür mücadele ediyoruz. Zorlu koşullara karşı canla başla direniyoruz. Her ne olursa olsun asla hakkımızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. O fabrikaya geri döneceğiz. Polonez işçisi yalnız değildir.”

VELİ-DER (Öğrenci Veli Derneği) adına konuşan Songül Gündoğdu “Biz veliler olarak bu yıl da okullarda kayıt ücretleri, okulların temizlik problemi, sınıf mevcutları, beslenme sorunu gibi pek çok meseleyle boğuşuyoruz. 22 yıldır ülkemizde önceki iktidarlardan daha farklı, kendi dünya görüşüne göre bir ülke yaratmak isteyen, kendi arzularına uygun bir toplum inşa etmeye çalışan bir iktidar var. Bu amaçlarına ulaşmak için ÇEDES, tarikatlarla yapılan protokoller ve Maarif Modeli gibi çeşitli yöntemler deniyorlar. Bizler laikliği, bilimsel eğitimi savunmaya devam edeceğiz. Bizler ne Aladağ'da tarikat yurdunda yanarak hayatını kaybeden kız çocuklarımızı ne Ensar Vakfı’nda çocuklarımıza yaşattığınız toplu tecavüz iğrençliğini ne Antalya'da cemaat yurdunda boğazı kesilen Mehmet Sami Tuğrul'u ne de Elazığ'da intihara sürüklenen tıp öğrencisi Enes Kara'yı unuttuk. ÇEDES’e, tarikatlara, MESEM’e, Maarif Modeli’ne karşı mücadelemiz her koşulda devam edecek” dedi.

Eylem esnasında “Laiklik için ayağa kalk”, “Fetvalar sizin sokaklar bizim”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Yaşasın feminist mücadelemiz” “Polonez işçisi yalnız değildir.” “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz.” sloganları atıldı.

NE OLMUŞTU?

Bursa’da “Başını örtmeyen öğrenciye karışırız” sözleriyle Cumhuriyet’in gündeme getirdiği okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, son olarak müdür yardımcısının kapısını zorla kırdırmıştı. Kırbıyık tepkilerin ardından açığa alınmıştı.