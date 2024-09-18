Sol Partililer Hopa’da katledilen Reşit Kibar için bir araya geldi: 'Metin oluruz, Reşit oluruz kalkarız ayağa'

Yayınlanma: 18.09.2024 - 20:08

Güncelleme: 18.09.2024 - 20:08

“Metin oluruz, Reşit oluruz kalkarız ayağa” sloganıyla Süreyya Operası önünde bir araya gelen grup burada bir açıklama yaptı.

Açıklamayı grup adına Sol Parti Kadıköy İlçe Başkanı Kardelen Özay okudu.

“TEK ADAM REJİMİ YAĞMADIR”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir avuç yağmacı şirketin işgali için mahkemeleriyle, jandarması polisiyle tüm devlet seferber edilmiş durumda.Toprakları için, ağacı deresi için direnen halk, faşist baskı ve zorbalıkla yıldırılmaya çalışılıyor. Reşit Kibar katliamı her tür hukuksuzluk ve zorbalıkla sermayenin sınırsız talanının yolunu açan tek adam rejiminin bir sonucudur. Cankurtaran’da halkın tehdit ve baskılara karşı, defalarca yaptığı başvuru dikkate alınmamış; yaşam alanlarının talan edilmesine karşı çıkan halkın talepleri görmezden gelinerek bir kez daha gözü dönmüş bir sömürü hırsının önü açılmıştır. Tek adam rejimi, yağmacılıktır, talandır, ülkenin topraklarının işgal edilmesidir. Bugün doğasını ve yaşam alanlarını savunanlar olarak, hakları elinden alınan işçiler, emekçiler olarak; geleceği çalınan gençler ve kadınlar olarak zalimin zulmüne karşı birleşme günüdür. Bilsinler ki bir kez daha Metin oluruz, Reşit oluruz omuz omuza verip haklarımız için, geleceğimiz ve özgürlüğümüz için ayağa kalkmaktan asla geri durmayız”

“SORUMLULUĞU OLANLAR YARGILANMALIDIR”

“Şimdi Cankurtaran’da bir yaşam nöbeti başladı, artık o bölgede her ağaç bir Reşit, dereler Metin Lokumcu’dur” denilen açıklama şöyle devam etti: “Cankurtaran’daki Hopa ve Borçka halkının taleplerini yineliyoruz:

-Artvin’in doğa ve yaşam alanlarını talana açan tüm ruhsat ve projeler iptal edilmelidir.

-Cankurtaran orman alanının ismi “Reşit Kibar ormanı olarak” ilan edilmelidir.

-Reşit Kibar’ın ölümünde sorumluluğu olanlar yargılanmalıdır.

-Tutuklanan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.”