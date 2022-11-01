Cumhuriyet, Meclis Başkanlık Divanı toplantısının perde arkasını açıklıyor... 1 Temmuz önerisi Mustafa Şentop'tan
Meclis Başkanlık Divanı’nda alınan RTÜK’te Taha Yücel’in istifasıyla boşalan üyelik için kritik önerinin TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan geldiği öğrenildi. Bugün yapılacak seçimde AKP ve İYİ Parti ikişer adayı yarışacak.
Meclis Başkanlık Divanı’nda alınan ve AKP ile İYİ Parti arasında “yılan hikâyesine” dönen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) Taha Yücel’in istifasıyla boşalan üyelik tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. TBMM Başkanlık Divanı, boşalan RTÜK üyeliği için geçen hafta toplanmış ve oyçokluğu ile Yücel’in, ASELSAN yönetimine geçmek üzere istifa ettiği tarih dikkate alınarak, Meclis’in 1 Temmuz’da geçerli olan aritmetiğine göre yeni üyenin seçilmesi gerektiğine karar vermişti.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, “üyeliğin boşaldığı tarih kriteri” bizzat TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan geldi. Şentop’un söz konusu toplantıda, “Meclis’in RTÜK üye seçimi ile ilgili objektif bir kriter belirlemesi gerektiğini” ifade ederek RTÜK Yasası’ndaki söz konusu 35. maddenin 5. fıkrasında yer alan “seçim günü” ifadesinin “manipülatif olabileceğini” söylediği öğrenildi.
AKP’DEN İKİ ADAY
Şentop’un, “Konuyu ne RTÜK’ün ne de Meclis’in inisiyatifine bırakmayalım. İstifa, ölüm gibi hallerde boşalma olduysa boşalmanın gerçekleştiği tarihi somut ve objektif bir kriter olarak esas alalım” ifadelerini kullandığı belirtildi. Bunun üzerine Şentop’un, “üyelikte boşalma olduğu tarih kriterini” bizzat Meclis Başkanlık Divanı’nın onayına sunduğu ve İYİ Partili üye Enez Kaplan’ın da öneriye itiraz etmediği kaydedildi.
TBMM Genel Kurulu’nda bugün RTÜK üye seçimi yapılacak. AKP’nin göstereceği iki aday arasından birine milletvekilleri oy kullanacak. Böylece boşalan RTÜK üyeliği yeniden AKP’ye geçmiş olacak. Mevcut durumda RTÜK yönetiminde AKP’nin üç, CHP ve MHP’nin ikişer, HDP’nin ise bir üyesi bulunuyor.
İYİ PARTİ DE ADAY GÖSTERDİ
İYİ Parti de boşalan RTÜK üyeliği için Genel Başkan Başdanışmanı ve gazeteci Murat İde ile gazeteci Çiğdem Akdemir’i aday gösterdi. İYİ Parti’den yapılan açıklamada, üye seçiminin 1 Temmuz’daki Meclis aritmetiğine göre yapılmak istendiği ifade edilerek, bu üyeliğin “AKP’de olduğunun hesaplandığı” belirtildi. Aykut Erdoğdu’nun CHP’den istifasını sunduğu belirtilen açıklamada, böylece üyelik hakkının İYİ Parti’de olduğu kaydedildi.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- O özellikler iptal edildi!
- ABD’nin takip ettiği ulusalcı
- Mahir Ünal, AKP'deki görevinden istifa etti
- AKP'den Deniz Demir açıklaması
- Zincir market MEB’le protokol imzaladı
- Aslı Baykal CHP'den istifa etti
- AKP'li Zengin'in sözleri yeniden gündemde
- Ünlü şarkıcının izdihamda öldüğü ortaya çıktı!
- Tarkan, şarkısını söyleyen teğmene kayıtsız kalmadı
- Yargıtay'dan emsal 'fazla mesai' kararı!