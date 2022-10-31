İYİ Parti RTÜK üyeliği için adaylarını Meclis’e bildirdi

31 Ekim 2022 Pazartesi, 19:35

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) 1 Temmuz'dan bu yana boş olan bir üyelik tartışmalar sürüyor. 1 Eylül'de yasama faaliyetlerine yeniden başlanan Meclis'te, en geç 1 Kasım gününe kadar üye seçiminin yapılması gerekiyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bugün TBMM Başkanlığı'na, RTÜK üyeliği için iki isim sundu.

Dervişoğlu, dilekçede, "Anayasa ve 6112 sayılı Kanun’un amir hükümleri ve TBMM Başkanlığı'nın günümüze dek olan uygulamalarına göre RTÜK üyeliği seçimi, Kanun’un 35. maddesinin beşinci fıkrası gereği seçim anında Meclis’teki siyasi parti gruplarının halihazırdaki sandalye dağılımına göre gerçekleştirilmesi gerekiyor" ifadesine yer verdi.

"BAŞKANLIKÇA GRUBUMUZDAN HALEN İSİM TALEP EDİLMEDİĞİNDEN TARAFIMIZCA İSİMLER SUNULDU"

Dilekçede, "TBMM'de halihazırdaki siyasi partilerin sandalye dağılımına göre İYİ Parti Grubu'na düştüğü kesin olan RTÜK üyeliği için Başkanlıkça grubumuzdan halen isim talep edilmediğinden, tarafımızca isimler ve özgeçmişleri ekte sunulmaktadır" denildi.

Dervişoğlu, Meclis Başkanlığı'nı adalet çağrısı yaparak, "İYİ Parti, bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacaktır" dedi.

İDE VE AKDEMİR’İN İSİMLERİ BİLDİRİLDİ

İYİ Parti, RTÜK üyeliği için gazeteciler Murat İde ve Çiğdem Akdemir’i aday gösterdi.

Dervişoğlu'nun hatırlattığı 35. madde şöyle:

Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üyelerin üçte biri, iki yılda bir yenilenir. Üyelerin görev sürelerinin bitiminden iki ay önce üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olması hâlinde, boşalma tarihinden veya boşalma tarihinde TBMM tatilde ise tatilin bitiminden itibaren bir ay içinde aynı usulle seçim yapılır. Bu seçimlerde, boşalan üyeliklerin siyasi parti gruplarına dağılımı, ilk seçimde siyasi parti grupları kontenjanından seçilen üye sayısı ve siyasi parti gruplarının hâlihazırdaki oranı dikkate alınmak suretiyle yapılır. Üyeliklerdeki boşalma sebebiyle yapılan seçimlerde seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyelerin görev süresini tamamlar.

MURAT İDE KİMDİR?

Yunus Murat İde, 25 Mayıs 1969 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe Günaydın gazetesinde muhabir olarak başladı. Hürriyet Gazetesi, ATV (A Takımı), Show TV ve Star TV'de çalıştı. Ardından sırasıyla TGRT'de Haber Koordinatörü, ATV Haber Müdürü, ATV Ankara Temsilcisi, SkyTürk TV Ankara Temsilcisi, Habertürk Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, Kanal 1 Genel Yayın Yönetmeni, Avrasya TV Genel Yayın Yönetmeni görevlerinde bulundu. Takvim, Tercüman ve Yeniçağ gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. 'Şeriatın Kestiği Yürek' adlı bir kitabı bulunuyor. Genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı Bengütürk TV’den 2017 yılında ayrıldı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Murat İde, 25 Ekim 2017 tarihinden bu yana İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir’in basın danışmanlığı görevini yürütüyor.

ÇİĞDEM AKDEMİR KİMDİR?

Çiğdem Akdemir, 12 Haziran 1985 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Okan Üniversitesi İngilizce Mütercim-Tercümanlık (Çeviribilim) Bölümü’nden 2007’de mezun oldu. 2006 yılında öğrenimi devam ederken NTV Televizyonu Dış Haberler Birimi'nde stajla mesleğe başladı. 2007’de İstanbul İmaj Stüdyoları’nda serbest belgesel çevirileri yaptı. Eylül 2007-Mart 2008 arasında TEMA Holding’de yönetici asistanı ve mütercim olarak çalıştı. Nisan 2008’de Dünya TV’de sabah haberlerini hazırlayıp sundu. Ardından NTV Dış Haberler'de haber editörü olarak çalıştı.

2009-2010 yılları arasında 4 dilde haber yayını yapan 6 News Televizyonu’nda İngilizce-Türkçe haber spikerliği ve editörlüğü görevinde bulundu. 2010-2017 yılları arasında BengüTürk TV’de, 2017 Ağustos’ta TELE 1 TV’de haber spikerliği ve editörlüğü, ardından Fox TV’de yayınlanan Kaybolan Çiçekler programında muhabir ve editörlük yaptı. Mayıs 2018-Mayıs 2019 arasında ise İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda basın danışmanı olarak çalıştı. Eylül 2019’dan bu yana KRT TV’de haber spikeri, program sunucusu, moderatör ve editör olarak görevine devam ediyor.