Cumhuriyet selin vurduğu Urfa'da: 'Bir cansız bedene daha ulaşıldı'
Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman illerinde etkili olan sağanak yağış, sele sebep oldu. Selin vurduğu Şanlıurfa'dan, Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Rıfat Kırcı, son durumu aktardı.
Şanlıurfa'ya giderken otoyolda elektriklerin olmaması sebebiyle zorlandıklarını belirten Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Rıfat Kırcı, "Kent merkezinde pek çok bölgede elektrik yok. Dün akşama kadar sular hala caddelerden, sokaklardan akmaya devam ediyordu. Sokaklar çamurla kaplanmış durumda, yolların bir kısmı ise kapalı. Yolların temizlenmesi ve açılmasına yönelik bir çalışma göremedik" dedi.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Abide Köprülü Kavşağında sel felaketinin yaşamı olumsuz etkilediğini aktaran Kırcı, kavşakta arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Kırcı, Şanlıurfa Belediyesi'nin vidanjörleri olmaması sebebiyle, çevre illerden Gaziantep Belediyesi'nin vidanjör yolladığını bildirdi.
Sabaha kadar süren çalışmaların ardından suyun bir kısmının tahliye edilebildiğini ifade eden Kırcı, "Şu an burada Devlet Şu İşleri'nin araçları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin arama-kurtarma ekipleri ve itfaiyeleri, Şanlıurfa Belediyesi'nin kamyonları var. Bunun yanında AKUT ve bazı sivil toplum kuruluşları da burada faaliyet yürütüyorlar. Batman ve Mardin belediyelerinden gelen araçlar da burada" şeklinde konuştu.
BİR CANSIZ BEDEN DAHA...
Şanlıurfa belediye binasının selden yoğun şekilde etkilendiğine dikkat çeken Kırcı, "Şanlıurfa belediye binasının önünden yoğun bir şekilde sel suları akıyordu. Belediye binasının önünün yaklaşık bir metre yüksekliğinde toprakla kapatıldığını gördük, içeriye su girmemesi için. Abide Köprülü Kavşağı'nda yaklaşık bir saat önce cansız bir beden çıkarıldı" şeklinde konuştu.
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