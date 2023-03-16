Sular altında kalan Şanlıurfa'da çamur temizleniyor

DHA
16 Mart 2023 Perşembe, 12:46
<p>Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi. </p>

Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi. 

<p>Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.</p>

Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

<p>Arama kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı.</p>

Arama kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı.

<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketindeki son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.</p> <h2 class="spot" style="box-sizing: border-box; font-size: 1.2rem; line-height: 1.5rem; color: #222222; font-family: Montserrat, sans-serif; background-color: #ffffff;"> </h2>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketindeki son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

 

<p>Koca, "Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi 1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır' şeklinde konuştu.</p>

Koca, "Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi 1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır' şeklinde konuştu.

<p>Kayıp olan Adıyaman'dan 2, Şanlıurfa'dan 3 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.</p>

Kayıp olan Adıyaman'dan 2, Şanlıurfa'dan 3 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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