Sular altında kalan Şanlıurfa'da çamur temizleniyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketindeki son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.