Sular altında kalan Şanlıurfa'da çamur temizleniyor
Şanlıurfa ve Adıyaman'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden sağanaktan kaynaklanan sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi.
Son dakika haberine göre, Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Arama kurtarma çalışmaları sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketindeki son durum hakkında yaptığı açıklamada, "Adıyaman’da 2, Şanlıurfa’da 3 kişinin kayıp olduğu öğrenilmiştir. Olay yerine Şanlıurfa’da 93 ambulans ve 3 UMKE Timi, Adıyaman’da 5 ambulans ve 3 UMKE Timi görevlendirmesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.
Koca, "Şanlıurfa’da meydana gelen selde, Eğitim ve Araştırma Hastanemizin eksi 1. katı olaydan etkilenmiş, tedavisi bu katta yapılan hastaların nakli görevlendirilen ambulanslar ile sağlanmıştır' şeklinde konuştu.
Kayıp olan Adıyaman'dan 2, Şanlıurfa'dan 3 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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