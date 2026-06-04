Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 45. gün: İmamoğlu'ndan 'tutukluluk incelemesi' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 45. celsesi bugün görülüyor.
İBB davasında dün Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü kutlandı. İmamoğlu doğum gününü kutlayanlara dönerek "Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar" dedi.
Duruşmanın 44. gününde Erdinç Çolak, Ömür Yılmaz, Ahmet Köksal ve Hüseyin Köksal savunma yaptı. Savunması sırasında rahatsızlanan Çolak'ın savunması yarıda kaldı. Bugünkü celsede, savunmalara devam edilecek.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR...
Cumhuriyet, Silivri'de yaşananları anbean aktarıyor.
İşte İBB davasının 45. gününde dakika dakika yaşananlar...
11.40 | İMAMOĞLU SÖZ ALDI
Ekrem İmamoğlu, usule ilişkin taleplerini iletmek amacıyla söz aldı.
Tutukluluk incelemesinin aylık olarak yapılmaması yönünde çağrıda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:
“Bugünkü duruşmayla bu haftayı tamamlayacağız. 3 aydır bu salonda birbirimizin gözlerine bakıyoruz. Soruşturma süreçlerine dair hukuk dışı, ‘bu da mı yaşanır’ diye düşündüğümüz savunmalar dinledik. Dram aynı zamanda mağduriyeti de en yüksek seviyeye taşıyor.
Burada 15 ayını doldurmuş ve ilk defa söz alan insanlar var. 15 ay sonra kendini ilk defa ifade eden insanlar var. Ben böyle bir yargılama sürecinin Türkiye tarihinde çok az olduğunu düşünüyorum. Belki de ilk defa yaşandı ve yaşanıyor. İki dudağınızın arasındaki bazı uygulamaların yapılmaması artık direkt sizi ve heyetinizi bağlar. Buradaki insanları bir takvime sığdırmayın, vicdanınıza sığdırın.”
11.17 | İLYAS SALMAN DA SİLİVRİ'DE
Duruşmayı takip edenler arasında sanatçı İlyas Salman da yer aldı. Salman, İBB davasını izlemek üzere ikinci kez Silivri'ye geldi.
11.00 | DURUŞMA BAŞLADI
Ekrem İmamoğlu dahil 68’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, 45’inci günde iş insanı Hüseyin Köksal’ın ikinci avukatı Burak İnce’nin savunmasıyla başladı.
İBB DAVASINDA NELER YAŞANDI?
Seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturma tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.
İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.
İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
İLK DURUŞMADAN BUGÜNE 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti geçtiğimiz celselerde; İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç A.Ş çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Ali Üner, iş insanı Evren Şirolu, iş insanı Ebubekir Akın, İSPER personeli Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Murat Ongun’un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Kadriye Kasapoğlu’nun şoförü Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı ve zabıta memuru Nazan Başelli, İBB'de veri uzmanı İsmet Korkmaz, İBB'de yazılım koordinatörü Emrah Yüksel, İBB'de bilgisayar mühendisi Mehmet Çağlar Kuru, İBB Şehir Planlamacısı Nuri Cem Ceylan, İBB Sosyal Medya Danışmanı Ulaş Yılmaz , reklamcı Yusuf Utku Şahin, İmamoğlu'nun koruması Çağlar Türkmen, iş insanı Adem Soytekin, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, reklamcı Esma Bayrak, Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş, İBB Kamulaştırma Müdürü Fatih Özçelik, Beyoğlu dosyasından tutuklu İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, İş İnsanı Harun Cengiz Beğenmez ve İş insanı Mehmet Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Engin Ulusoy, Mustafa Keleş, Gökhan Köseoğlu, Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Hakan Aplak’ın tahliyesine karar verdi.