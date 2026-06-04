Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 45. gün: İmamoğlu'ndan 'tutukluluk incelemesi' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 68'i tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 45. celsesi bugün görülüyor.

İBB davasında dün Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü kutlandı. İmamoğlu doğum gününü kutlayanlara dönerek "Fazla uzatmayalım anneme babama niye doğurdunuz diye dava açarlar" dedi.

Duruşmanın 44. gününde Erdinç Çolak, Ömür Yılmaz, Ahmet Köksal ve Hüseyin Köksal savunma yaptı. Savunması sırasında rahatsızlanan Çolak'ın savunması yarıda kaldı. Bugünkü celsede, savunmalara devam edilecek.

Cumhuriyet, Silivri'de yaşananları anbean aktarıyor.

İşte İBB davasının 45. gününde dakika dakika yaşananlar...

Ekrem İmamoğlu, usule ilişkin taleplerini iletmek amacıyla söz aldı.

Tutukluluk incelemesinin aylık olarak yapılmaması yönünde çağrıda bulunan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugünkü duruşmayla bu haftayı tamamlayacağız. 3 aydır bu salonda birbirimizin gözlerine bakıyoruz. Soruşturma süreçlerine dair hukuk dışı, ‘bu da mı yaşanır’ diye düşündüğümüz savunmalar dinledik. Dram aynı zamanda mağduriyeti de en yüksek seviyeye taşıyor.

Burada 15 ayını doldurmuş ve ilk defa söz alan insanlar var. 15 ay sonra kendini ilk defa ifade eden insanlar var. Ben böyle bir yargılama sürecinin Türkiye tarihinde çok az olduğunu düşünüyorum. Belki de ilk defa yaşandı ve yaşanıyor. İki dudağınızın arasındaki bazı uygulamaların yapılmaması artık direkt sizi ve heyetinizi bağlar. Buradaki insanları bir takvime sığdırmayın, vicdanınıza sığdırın.”