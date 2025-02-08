Cumhuriyet 'Turpun Büyüğü' tartışmasında bilirkişinin ruhsatsız olduğunu gündeme getirmişti: İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 13:45

Güncelleme: 08.02.2025 - 16:28

Cumhuriyet, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun gündeme getirdiği bilirkişi S.B’nin Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği’ne (TÜRMOB) kaydının olmadığını ve ruhsatının bulunmadığını ortaya çıkarmıştı.

İmamoğlu, bilirkişi S.B, hakkında avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi veren İmamoğlu'nun avukatları, bilirkişi S.B.'nin cezalandırılmasını istedi.

3 AYRI SUÇLAMA

Suç duyurusu dilekçesinde S.B.'nin "görevin kötüye kullanılması" "gerçeğe aykırı bilirkişilik" ve "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından işlem yapılması istendi.

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığı'na yapılan bir başka başvuru da ise S.B. hakkında, "görevi kötüye kullanmak" "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapmak", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs, "Bilirkişilik Kanunu'na ve yönetmeliğine aykırı tutum ve davranışlarda bulunmak" suçlarından işlem yapılması istendi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na İETT avukatları tarafından yapılan bir başka suç duyurusunda da, S.B.'nin "denetim" uzmanlığı yetkisine sahip olmadığı belirtildi, "bilirkişilik listesinden" çıkarılması ve "mevzuatın getirdiği yaptırımların uygulanması" istendi.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak günü “Turpun Büyüğü” başlığı ile düzenlediği basın toplantısında İBB’ye, kendisine, CHP’li belediyelere karşı yürütülen soruşturmalarda sürekli bilirkişi olarak atanan emekli muhasebeci S.B’yle ilgili iddiaları kamuoyu gündemine taşıdı.

Basın açıklamasının bittiği dakikalarda ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'nde ifade veren İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve bilirkişi S.B. hakkındaki açıklamaları gerekçe gösterilerek siyasi yasak da içeren 7 yıl 4 ay hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.