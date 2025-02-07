Anket: Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçi Ekrem İmamoğlu

Yayınlanma: 07.02.2025 - 21:55

Güncelleme: 07.02.2025 - 21:55

ORC Araştırma, 1-5 Şubat 2025 tarihlerinde 41 ilden 6 bin 100 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Muhalefet partilerine oy veren seçmenlerin hedef kitle olarak yer aldığı ankette katılımcılara sevdikleri siyasetçiler soruldu.

Buna göre, muhalefet seçmeninin en çok sevdiği isim yüzde 59,6 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nu yüzde 58,1 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Öte yandan ankette genel başkanların dahil edilmediği bilgisi yer aldı.

Sonuçlar ise şöyle sıralandı:

3- CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır

4- CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz

5- CHP Milletvekili Cemal Enginyurt

6- CHP Milletvekili Veli Ağbaba

7- CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül

8- İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez

9- CHP Milletvekili Umut Akdoğan

10- DEM Parti Milletvekili Ömer F. Gergerlioğlu