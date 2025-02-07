Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: 'Tavsiyem bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini Trump'a gösterebilmesi'

Yayınlanma: 07.02.2025 - 20:04

Güncelleme: 07.02.2025 - 20:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere senin hayallerin bile ulaşamaz Ekrem" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın sözlerine yanıt geldi.

"TEK KELİME ETMEDİNİZ"

X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, Erdoğan'a Trump örneği sunarak, şu ifadeleri kaydetti:

"Cumhurbaşkanı’nın tek derdi bugün yine icraatlarımız olmuş. Kendisine tavsiyem; dokunulmazlığı olmayan bana karşı gösterdiği istikrarlı sertliğin benzerini, “Gazze, ABD toprağı olacak.” diyen ABD Başkanı’na da gösterebilmesi. 2 yıldır hamiliğine soyunduğunuz Gazze için, 3 gündür bu iddialı sözlere tek kelime etmediniz."