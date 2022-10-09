Cumhuriyet yakın takipte... Kılıçdaroğlu ABD'ye gidiyor: Programı ne, kimlerle görüşecek?

09 Ekim 2022 Pazar, 14:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu' çerçevesinde yapılacak ziyaret için bugün ABD)'ye gidiyor.

Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı'nın takip ettiği Kılıçdaroğlu'nın ABD programı yarın Boston’dan başlayacak. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Harvard Üniversitesi’ni ziyaret edecek Kılıçdaroğlu’nun bir sonraki durağı ise Washington olacak.

Akademisyenler ve öğrencilerle görüşmesi planlanan Kılıçdaroğlu’nun burada Türk akademisyenler Dr. Mehmet Toner ve Dr. Gökhan Hotamışlıgil ile bilim, teknoloji ve insan hakları gibi konularda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geleceği tahmin ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yine akşam yemeğinde de akademisyenlerle buluşması planlanıyor.

11 Ekim’de Washington Post’u ziyaret edeceği düşünülen Kılıçdaroğlu'nun 12 Ekim’de de Demokrat Partili senatör Bernie Sanders’la görüştükten sonra Türkiye’ye dönmesi planlanıyor.

"BU VİZYON YOLCULUĞU'NUN İLK DURAĞI"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yapacağı ziyarete ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, ziyaretin 'CHP’nin İkinci Yüzyıl Vizyonu' çerçevesinde yapılacağını söyleyerek, "ABD, bu vizyon yolculuğunun sadece ilk durağıdır" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada şu bilgileri vermişti;

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, uzun zamandır ülkemize seviye atlatacak ve ülkenin her yerindeki potansiyeli açığa çıkaracak bir program üzerinde çalışmaktadır. ABD’ye yapacağı bu seyahat, ekibiyle üzerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiği Cumhuriyet’in İkinci Yüzyılı Vizyonu'nun, dünyanın en parlak beyinleri ile tartışılacağı ilk duraktır. Program Boston'da Massachusetts Institute of Technology ve Harvard University’e yapılacak çalışma ziyaretleriyle başlayacaktır. Program, Washington, D.C.’de bulunan önemli bilim, teknoloji, insan hakları ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak ziyaretler ile devam edecektir.

'TEKNOLOJİK VE BİLİMSEL GELİŞMELERİNE YÖNELİK GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULACAK'

Büyük vizyon yolculuğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni nesil altyapı, yeni nesil beceriler, yeni nesil finans ve teknolojilere ulaşmasını kapsayan programın parçasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının vizyonudur. Bu büyük vizyon, ülkenin umudunu geri kazandıracak ve bu ekonomik fetret dönemine de son verecektir. Ortaya konan ve incelikli bir çalışma ürünü olan vizyon, dünyada ve ülkemizde süren adaletsizliğe karşı insanlığın ortak vicdani itirazını da içine alan bir refaha ulaşma planıdır. Bu doğrultuda insanlığın ortak değerleri ile teknolojik ve bilimsel gelişmelerine yönelik görüş alışverişinde bulunulacaktır."