İktidarın balyozu

26 Mart 2023 Pazar

İktidar taban kaybettikçe, panikliyor...

Panikledikçe, (kendisi açısından) yanlış üzerine yanlış yapıyor:

Git gide Demokrasi’den iyice uzaklaşıyor...

Çıkardığını öne sürdüğü Milli Görüş gömleğine ve eski ittifaklarına geri döndüğü izlenimi vermeye çalışıyor.

Oysa bu çok yanlış bir strateji, çünkü kendisini seçimi kaybedeceği bu başarısız noktaya getiren değişmelerin zirvesi, zaten Türkiye’yi karanlığa mahkûm eden “Şahsım Devleti”nin kuruluşu.

Bir başka deyişle, iktidarın güç kaybetmesinin esas nedeni, Demokratik Rejim’i tahrip etmesi ve kurduğu “Şahsım Devleti” rejimi ile ülkeyi hem haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliğe, hem de bütün kaynaklarını sömürdüğü için, açlığa mahkûm etmesi.

Son günlerde HÜDA PAR ve Yeniden Refah’la yaptığı siyasal ittifaklarla gittikçe Demokratik Rejim’den bütünüyle uzaklaştığı ve ülkeyi sürüklediği karanlığı daha da koyulaştırmaya niyetlendiği anlaşılıyor.

MetroPOLL Araştırma’nın yöneticisi Özer Sencar bu konuda şöyle demiş:

“HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na getirisi götürüsünden az olacak.

HÜDA PAR dediğimiz şey Hizbullah’tır, geçmişlerinde domuz bağı ile öldürdükleri insanlar var.

Mevcut siyasi yönetimdeki kişileri kast etmiyorum. Ama geçmişi ortada.

Muhalefet bunu kullanırsa getirisi götürüsünden az olur.”

HÜDA PAR’ın 2018’deki son genel seçimlerdeki oy oranı yüzde 0.31, yani binde 31, aldığı oy 157 bin.

Yeniden Refah Partisi ile yapılan anlaşma da çok sorunlu.

Yapılan pazarlıklar sırasında Erdoğan/AKP’yi çok ağır sözlerle eleştiren Necmettin Erbakan’ın oğlu olan liderin Erdoğan/AKP iktidarı için söylediği şu sözler hâlâ belleklerde:

“Bizim Ak Parti ile milletvekilliği pazarlığımız olmadı. Prensiplerimizle ilgili bir mutabakat olmadan bize 100 milletvekili de verseler orada yer almazdık.”

İşte bütün bu siyasal olaylar sırasında, yine bizzat iktidarın “KUMPAS” diye nitelediği BALYOZ davasında, sanıklar, beraat ettikleri karar bozulduktan sonra yapılan yargılamada yeniden mahkûm ediliyorlar.

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Davanın öyküsü şöyle:

Yargıtay’ın Balyoz kumpasında 7 kişi için verilen beraat kararını bozmasının ardından aralarında 28 Şubat Davası’ndan hükümlü bulunan eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan’ın da bulunduğu 6 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı.

Mahkeme sanıklar hakkında, (bence olmayan yani işlenmeyen bir suç hakkında) “suç için anlaşmak”tan:

Emekli Orgeneral Çetin Doğan’a 6 yıl 8 ay...

Emekli Tümgeneral Behzat Balta’ya 5 yıl 10 ay...

Emekli Tuğgeneral Mehmet Kaya Varol’a 5 yıl 5 ay...

Emekli Tümgeneral İhsan Balabanlı’ya 5 yıl 5 ay...

Emekli Kurmay Albay Erdal Akyazan’a 5 yıl...

Emekli Kurmay Albay Emin Küçükkılıç’a 5 yıl...

Hapis cezası verilmesine hükmetti.

Bu karara bir üye hâkim karşı çıktı ve şöyle bir şerh yazdı:

“Suç için anlaşmak suçunun unsurlarının oluşmadığı...

Suçta ve cezada kanunilik evrensel ilkesi uyarınca, olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre suçun unsurlarının her iki kanundaki düzenlemeler nazarında oluşmadığı...

Sanıkların olay tarihi itibarıyla yürürlükte olan iç hizmet kanunu, sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim yönergesi, EMASYA protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve de seminer kapsamında sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirmiş oldukları kanaatinde olduğumdan...

Ve de dava zamanaşımı süresinin sanıkları lehine olduğu değerlendirilmesi bulunulmakla birlikte her iki kanun bakımından da dava zamanaşımı süreleri dolmadığı kanaatinde olduğumdan...

Sayın çoğunluğun mahkûmiyet kararına katılmadığıma...

Yargıtay bozma ilamına direnilerek, sanıkların üzerlerine atılı suçlar bakımından yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle...

Beraatlarına karar verilmesi gerektiğine dair, gerekçeli karar ile birlikte ayrıntılandırılmak üzere muhalefet şerhimdir.”

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Ergenekon, Balyoz ve benzeri Silivri Davaları’nın FETÖ tarafından kurulan “Kumpas” yani komplo sonucu açıldığı iktidar tarafından ilan edilmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin “Hak ihlali” kararı vermesinin ardından yeniden görülen Balyoz kumpası davasında 237 kişi beraat etmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı verilen beraat kararına 7 kişi yönünden itiraz etmişti.

Bu son karar bu itiraz üzerine verildi.

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Elbette halen hapiste olanları da unutmamak gerek:

Selahattin Demirtaş’ı...

Osman Kavala’yı...

28 Şubat mağdurlarını...

Gezi Direnişi mağdurlarını...

Grup Yorum üyelerini...

ÇHD üyesi avukatları...

Açlık grevi yapanları...

Yaşlıları, hastaları, bebekleri, çocukları...

Özetle bütün siyasal, hasta, hamile, lohusa ve yaşlı mahpusları...

Unutmamak gerek...

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Türkiye Cumhuriyeti’nin yargı erki için ne hüzünlü bir sonuçtur ki:

Toplum, hakkı, hukuku ve adaleti, seçim sonuçlarından bekliyor!