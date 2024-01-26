Cumhuriyet yazdı, aday gösterilmedi

Yayınlanma: 26.01.2024 - 16:45

Güncelleme: 26.01.2024 - 16:45

Kız kardeşinin yolsuzlukla suçladığı ve Cumhuriyet Gazetesi’nin gündeme getirdiği AKP’li Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun ikinci kez başkan adaylığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çizildi. Ailesinden gelen mal varlığı olmadığı halde Almanya ve İstanbul’da villa aldığı iddia edilen Koştu’nun yerine Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer gösterildi. Erdoğan’ın AKP’li başkanın çıkan MASAK raporu sonrası aday göstermediği ortaya çıktı. Başkan Koştu, saat 15.00’da basın açıklaması yapacak.

Üç yılda 135 milyon liralık belediye arsasını satmakla gündeme gelen AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun kardeşi Hale Koştu Yeşil, geçen hafta açıklama yaparak, “Ağabeyinin mal varlığının şaibeli olduğunu, kendisine oy vermeyeceğini ifade etmişti. Yeşil ayrıca, Almanya ve İstanbul’da villa aldığını gayrimenkulleri ise İstanbul’da yaşayan kayınçosunun üzerine yaptığını mal varlığının araştırılmasını istemişti. Koştu ise “ Üzerine sadece bir ev bulunduğunu belirterek iddiaları yalanlamıştı.

MASAK RAPORU İSTENDİ

Koştu’nun mal varlığının şaibeli olduğu yönündeki iddialar sonrası 2024 yerel seçimlerinde tekrar aday gösterilmesi garanti olan Hakan Koştu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 4 Ocak tarihinde hazırlanan MASAK raporu ulaştırıldı. Rapor sonrası Erdoğan, Koştu’nun üzerini çizerek Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer'i aday olarak listeye yazdı. Erdoğan’ın yarın İzmir ziyaretinde Bergama adayını Doğruer olarak açıklaması bekleniyor.

"FETÖ SİSTEMİ"

Çıkan haberler sonrası veda konuşması gibi basın açıklaması yapan başkan Koştu, “ Yalan ve iftirayı kampanyaya geçirdiler. Bu onların başlarına geçecek. Bunlar çok çirkin şeyler. İstanbul’da, Almanya’da evi var diyorlar. Başkanlıktan önce aldığım evde oturuyorum, onun dışında başka konutum yok. Hodri meydan diyorum” açıklamasını yaptı.

Yaşananları FETÖ oyunu olarak nitelendiren Koştu, “Bu yapılanlar tamamen sistematik, daha önce de yapılmış FETÖ oyunlarıdır. Bu oyunlara alet olan arkasındaki işbirlikçiler bir gün ortaya çıkacaktır. İtibar suikasti ve haysiyet cellatlığı karşımıza çıktı. Bana bunu yapanlar buna bir gün maruz kalırlar. Allah'tan af dilesinler. İtiraflarını yapsınlar ve gerçekleri söylesinler. Her zaman hesap vermeye hazırım. Kalbiniz kırgın biliyorum. Bizler kimsenin başını öne eğecek bir şey yapmadık. Alnımız ak, başımız dik. Bu gibi meselelerden dolayı Bergama günlerini meşgul edenlerden şikayetçiyim. Bunlar Bergama'da hizmetlerin büyümesini istemiyor, hazmedemiyorlar” açıklamasını yaptı. Vatandaşlardan helallik isteyen Koştu, “Daha güzel şeyleri göstermek isterdik. Projelerimizin hepsi hazır. Halkın tercihi önemlidir. Sandıktan çıkan neyse başımızın tacıdır. Demokrasiye adanmış bir milletiz. Hakkınızı helal edin. Biz devletimize güveniyoruz. Çıkan sonuca saygı duyacağız” ifadelerini kullandı.