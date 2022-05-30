Cumhuriyet’in gündeme getirdiği üniversite şenliğindeki ÖSO standı Meclis gündeminde
CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil ve HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi şenliğinde ÖSO’nun (Özgür Suriye Ordusu) stant açmasını Meclis gündemine taşıdı.
Cumhuriyet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) 2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde bir grubun, Suriye’de Suriye hükümetine karşı savaşan ve AKP iktidarının da destek verdiği cihatçı örgüt ÖSO’nun (Özgür Suriye Ordusu) bayraklarıyla stant açmasını gündeme getirdi.
Olayla ilgili Cumhuriyet’e konuşan üniversite öğrencisi T. A.,“Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı şenlikte yer alan tüm stantları ziyaret etmiştir. ÖSO’nun stant açtığından Aydınlı haberdardı. ‘Görmedim’ diyemez. Rektör ya ÖSO bayrağının ne olduğunu bilmiyordu ya da izin verdi. Rektör’ün izni olmadan şenlikte stant açılamaz” demişti.
MECLİS'E ÖNERGE VERİLDİ
Konuya ilişkin Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden bir açıklama yapılmazken, tepki çeken ÖSO standı Meclis gündemine taşındı. CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.
Önergede, "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde, 24-26 Mayıs tarihleri arasında yapılan Bilim, Sanat, Kültür ve Spor Şenlikleri esnasında, bir grup tarafından ÖSO (Özgür Suriye Ordusu)’na ait flamanın bulunduğu stant açıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Bahse konu olayla ilgili olarak Üniversite Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır" ifadelerine yer verildi.
ALTI SORU YÖNELTİLDİ
CHP’li Yeşil şu soruları yöneltti:
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi şenlik tanıtım afişi kim tarafından yapılmış ya da yaptırılmıştır, şenlik afişine ÖSO flaması hangi gerekçeyle yerleştirilmiştir?
- Şenlikteki stantlara üniversitenin hangi birimi tarafından yer tahsisi yapılmıştır?
- Stantta flama açan kişi ya da kişiler tespit edilmiş midir, bu kişiler hakkında Üniversite Rektörlüğü tarafından herhangi bir adli ve disiplin soruşturması başlatılmış mıdır?
- ÖSO flamasının yer aldığı stant için ilgili yer tahsisi yapan üniversite birimine herhangi bir başvuruda bulunulmuş mudur?
- ÖSO flaması, üniversite idari birimlerinin bilgisi dışında açılmış ise, Rektörlük tarafından konu ile ilgili adli ve disiplin soruşturması başlatılmış mıdır?
- Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bahse konu olay ile ilgili olarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yetkilileri hakkında herhangi bir adli ve disiplin soruşturması başlatılmış mıdır?
HDP DE SORU ÖNERGESİ VERDİ
HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları da, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmur Özer'in yanıtlaması istemiyle 3 soru sordu.
HDP'li Hatimoğulları şu soruları yöneltti:
- AYBÜ şenliklerindeki stand kimler tarafından açılmıştır? Buna üniversitenin hangi birimi tarafından izin verilmiştir?
- Bakanlığınız konuyla ilgili iddiaları araştırmak üzere ilgili kuruma/Rektöre yönelik soruşturma başlatmış mıdır?
- AYBÜ tarafından düzenlenen şenliğin tanıtım afişinde ÖSO bayrağının yer alması olağan mıdır?
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