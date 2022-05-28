CHP, ADD ve Eğitim-İş'ten üniversite şenliğindeki ÖSO standına tepki

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:33

Cumhuriyet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) 2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde bir grubun, Suriye’de Suriye hükümetine karşı savaşan ve AKP iktidarının da destek verdiği cihatçı örgüt ÖSO'nun (Özgür Suriye Ordusu) bayraklarıyla stant açmasını gündeme getirmişti.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Eğitim-İş Sendikası ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi şenliğinde ÖSO standı açılmasına tepki gösterdi.

ADD Genel Merkezi "Ne işi var ÖSO’nun üniversitede?" başlıklı bir açıklama yayımladı. ADD tarafından, AYBÜ'de ÖSO'nun stant açması, "Kabulü olanaksız bir skandaldır" şeklinde değerlendirildi.

ADD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye ile ilişkilerimizden bağımsız olarak, Birleşmiş Milletlerce tanınan Suriye Merkezi Hükümeti’nin terör örgütü olarak kabul ettiği ÖSO adlı bu cihatçı oluşumun faaliyetlerine, “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” şiarı ile kurulmuş, laik ve demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir üniversitesi olanak sağlayamaz, sağlamamalıdır.





AKP iktidarının ÖSO ile ilişkileri bilinmekte ise de; SADAT’tan ASSAM’a, emperyalizm taşeronu dinci yapılanmalardan doğrudan CIA güdümlü cemaatlere kadar bir dizi laik cumhuriyet düşmanı oldukları ve Türkiye Cumhuriyeti’ni teokratik bir devlete dönüştürme amaçları kendi ifadeleri ile sabit yapılar ve PKK türü terör örgütleri ile benzer söylem, eylem, yöntem ve hedefleri olan bu tür oluşumlara alan açılmasının büyük sorunlar yaratacağı bilinmelidir. Kaldı ki; ülkemize doluşmuş milyonlarca Suriyeli sığınmacının(!) ne kadarının bu örgütle ilişkide olduğu, hangi merkezler tarafından, hangi amaçlarla kullanılabilecekleri de ayrı ve yanıt bekleyen çok önemli bir soru olarak ortada durmaktadır.

"KABUL EDİLEMEZ"

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay de, "Kafa kesen adamlar için stant açılması ‘ahlak’ bozmuyor mu?" dedi.

Özbay, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Yurtta barış, dünyada barış' anlayışıyla kurulan bu ülkede, komşu bir ülkenin resmi olarak terör örgütü saydığı bir cihatçı yapılanmanın tanıtımını yapmanın ahlaki ve anlaşılır bir yanı yoktur. Bilimin, aklın, sorgulamanın yuvası olması gereken üniversitelerde, şeriat gibi dünyanın hiçbir yerinde varlık göstermemesi gereken bir ilkelliğin savunulması kabul edilemez. Toplumsal ahlakın zarar görmesinden endişe duyanlar, gençlerin kırk yılda bir nefes aldığı gençlik etkinliklerine değil, bu kafa kesme örgütü için yürütülen sempati toplama faaliyetlerine bakmalıdır.

YÖK'E ÇAĞRI

ADD ve Eğitim-İş tarafından, üniversite şenliğinde ÖSO standı açılmasıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) göreve çağıran açıklamada "Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü İbrahim Aydınlı ve diğer sorumlular hakkında gereken yapılmalı" denildi.

"REKTÖR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÜNİVERSİTEYE SOKARAK SUÇ İŞLEDİ"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da, ÖSO standı açılmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kaya, şu ifadelere yer verdi:

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2022 Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri’nde ÖSO bayraklı stant açılmış. Rektör Prof. Dr. İbrahim Aydınlı terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işlemiştir. Takipteyim, soru önergesiyle de Meclis gündemine taşıyacağım.