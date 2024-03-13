Cumhur'un adayı Altınok'tan 'malvarlığı' açıklaması: Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz

Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:22

Güncelleme: 13.03.2024 - 10:22

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalara malvarlığıyla ilgili sözleri damga vurdu.

Altınok, "Rakibiniz Sayın Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı. Şu ana kadar sizden al varlığına dair bir beyan olmadı. Mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz? Bunun seçim kampanyasında size negatif etkisi olacağını değerlendiriyor musunuz?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:



“94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti ‘Ankara’nın en zengin belediye başkanı’ diye. Mal bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok’un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal varlığını verirler. Mal varlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur. Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir. Türkiye’de en çok parkı olan belediye Keçiören Belediyesidir, spor salonu olan Keçiören Belediyesi’dir. 5 yılda Ankara Büyükşehir’in bir tek spor salon yapmamıştır. 4,5 yıldır ABB buz patenini açamadı. Biz Ovacık’ta 6 ayda buz pateni yaptık. Ankara’dan çocuklar Keçiören’e patene geliyor. Kaskını, patenini biz veriyoruz. Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Kimse alınmasın belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, Londra’dan ev aldım. Londra’da evim falan yok, çocuklarım şirketi de yok. Londra’da belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsınız. Londra’da kimin evi varsa ona sorun. Altınok’un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra’dan ev aldın mı, alabildin mi?"



