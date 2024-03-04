Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:04

Güncelleme: 04.03.2024 - 09:05

Keçiören Belediyes Başkanı ve aynı zamanda AKP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un "Nedir Ne Değildir" isimli programına konuk olan Altınok, İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını doğru okuyamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Altınok, “Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları, verme bu cennet vatanı” dedi.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.