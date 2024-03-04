Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu

AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, konuk olduğu Habertürk ekranlarında İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını yanlış okudu. Altınok, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 09:04
Abone Ol google-news

Keçiören Belediyes Başkanı ve aynı zamanda AKP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.

Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un "Nedir Ne Değildir" isimli programına konuk olan Altınok, İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını doğru okuyamadı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Altınok, “Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları, verme bu cennet vatanı” dedi.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.


Turgut Altınok haberleri

İlgili Haberler

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a: ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!

Murat Kurum, Turgut Altınok ve birçok isim... AKP’lilerin seçim çalışmaları İsrailli şirkete emanet!
Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a 'SMS' göndermesi: 'Çaresizlik böyle bir şey...'

Mansur Yavaş'tan Turgut Altınok'a 'SMS' göndermesi: 'Çaresizlik böyle bir şey...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden sonra IMF mi geliyor? Dikkat çeken açıklama!

Seçimden sonra IMF mi geliyor? Dikkat çeken açıklama!
Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!

Radyoaktif filmi bugün TV ekranlarında: Filmin konusu dikkat çekiyor!
O tarihe dikkat çekildi! Emekliye ek zam yapılacak mı?

O tarihe dikkat çekildi! Emekliye ek zam yapılacak mı?
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’

TİP’in adayından Maçoğlu’na eleştiri: ‘Rekabet görüntüsüne gerek var mıydı?’
‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor

‘Seksenler’ ekibi Rasim Öztekin’i anıyor
TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto

TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto
CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’

CHP’den emeklilere teklif! ‘Emekli Kart’