Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu
AKP Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, konuk olduğu Habertürk ekranlarında İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını yanlış okudu. Altınok, sosyal medyada gündem oldu.
Keçiören Belediyes Başkanı ve aynı zamanda AKP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Turgut Altınok canlı yayında İstiklal Marşı'nı yanlış okudu.
Habertürk’te Mehmet Akif Ersoy’un "Nedir Ne Değildir" isimli programına konuk olan Altınok, İstiklal Marşı'nın altıncı kıtasını doğru okuyamadı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Altınok, “Bastığın yerleri toprak deyip geçme tanı atanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı, sen şehit oğlu şehitsin alsan da dünyaları, verme bu cennet vatanı” dedi.
O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seçimden önce çekilecekler'
- Dünyayı dolaşan çifte toplu tecavüz
- Tribünlere küfür etti!
- 'Sesi kapattı, dayanamadı'
- Feyyaz Uçar'dan Galatasaray'a sert tepki
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Erdoğan'ın yakın arkadaşından sürpriz çıkış!
- Sosyal medya platformu X'ten Türkiye kararı
- Sokak röportajında tehlikeli gerginlik